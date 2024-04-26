В Японії вирішили сховати від туристів популярну гору з вулканом Фудзі: що сталося (фото)

Туристи паркуються, де хочуть, ігнорують правила дорожнього руху та зауваження охоронців, смітять на тротуарі, а також лізуть на дах стоматологічної клініки, щоб зробити фото.

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В Японії в місті Фудзікавагутіко вирішили боротися з напливом невихованих туристів. Їм вирішили обмежити доступ до популярної гори Фудзі, накривши вид на неї сіткою. Про це повідомляє The Guardian.

Влада міста називає такий крок "сумним і останнім заходом". Все через набіги невихованих іноземних туристів до міста, охочих зробити фото гори Фудзі. Місце на тлі гори, яке облюбували туристи для фотографування, загородять спеціальною сіткою заввишки 2,5 метри і завдовжки 20 метрів.

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"На жаль, ми змушені це робити через деяких туристів, які не поважають правила, залишаючи сміття та ігноруючи правила дорожнього руху", — прокоментував таке рішення представник міста.

Він розповів, що туристи паркуються, де хочуть, ігнорують ПДР та зауваження охоронців, лізуть на дах стоматологічної клініки, щоб зробити фото, смітять на тротуарі тощо.

"Місто хотіло б, щоб його не змушували вживати заходів", — сказав чиновник, додавши, що поточний план передбачає, що захисний екран працюватиме, доки ситуація не покращиться.

Гора Фудзі: що відомо

Фудзі або Фудзісан — діючий базальтовий стратовулкан в Японії. Є приватним володінням і перебуває у власності синтоїстського Великого храму Хонґу Сенґен, в якому зберігається дарча від сьогуна Токуґава Хідетада, яка датується 1609 роком. Найвища гора країни, висотою 3 776 м. Головний пік вулканічного пасма Фудзі.

Нагадаємо, що жителі Канарських островів оголосили голодування і вимагають вигнати усіх туристів. Вони звинувачують їх у погіршенні умов проживання, погіршенні екології і високих цінах.

Раніше повідомлялося, що жителі найпопулярнішого серед туристів містечка Гальштат в Австрії вирішили зменшити кількість туристів. Для цього вони вирішили позбавити їх красивих селфі.