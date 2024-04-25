Венеція почне стягувати плату з туристів за в'їзд до міста: названо дату

Уперше таку плату мали намір впровадити в місті ще 2020 року, проте кілька років ініціатива переносилася через низку причин.

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Венеція, один із найпопулярніших туристичних об'єктів у світі, який розташований на північному сході Італії, почне стягувати з туристів плату за в'їзд на територію в години пік, повідомляє Time Out. Це пов'язано з тим, що через наплив гостей місцеві жителі відчувають певний дискомфорт.

Уперше про введення туристичного податку Венеція оголосила 2020 року. Однак ініціатива кілька разів відкладалася. Спочатку запуск пропонувався на червень 2022 року, а потім — на січень 2023 року. Тепер схоже, що це нарешті відбувається, оскільки туристам, які бажають потрапити до Венеції з суботи, 27 квітня, доведеться заплатити за квиток.

Плата стягуватиметься з відвідувачів, які їдуть тільки на один день у "старе місто" — це весь регіон лагуни. Тим, хто прямує безпосередньо на "малі острови", такі як Бурано і Мурано, не доведеться платити.

Місцеві жителі та пасажири будуть звільнені від сплати податку. Його також не доведеться платити тим, хто залишається в місті на одну ніч і довше, а також тим, у кого у Венеції є нерухомість. Однак навіть їм доведеться зареєструвати свою поїздку онлайн.

Плата в п'ять євро на людину застосовуватиметься в рамках пробного запуску з суботи (27 квітня) по неділю, 5 травня. Потім ця практика залишиться на кожні вихідні з 8:30 до 16:00 (за винятком 1 і 2 червня) до неділі 14 липня. Щоб спростити роботу, нова система видаватиме QR-код після оплати.

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ЗМІ зазначають, що податок буде використано для покриття витрат самої системи бронювання, а не для отримання прибутку. Ідея полягає в тому, щоб спробувати відвадити туристів у ті дні, коли місто, найімовірніше, буде переповнене.

Це сталося після того, як ЮНЕСКО оголосила, що розглядає можливість додавання Венеції до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення, частково через шкоду, завдану великою кількістю туристів. Венеція занесена до багатьох списків бажань, але для її захисту в майбутньому ці заходи здаються необхідним кроком. Влада міста сподівається, що введення нової плати за в'їзд зробить місто зручнішим для життя і приємнішим для відвідувачів.

Раніше Фокус писав, як інженери намагаються розвести води моря і врятувати Венецію.