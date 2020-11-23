Венеция введет плату для туристов, которые приедут в город на один день

При этом размер налога будет зависеть от того, насколько город загружен туристами.

С 1 января 2022 года в Венеции будут взимать налог с туристов, которые приедут в город на один день без ночевки. Об этом сообщает CNN.

При этом, размер налога будет зависеть от того, насколько город загружен туристами.

Ежегодно на один день Венецию приезжает до 30 миллионов туристов. После введения туристического налога, гости, которые будут оставаться в городе на ночь, будут от него освобождены. Таким образом, город будет заинтересовывать туристов остаться на ночь, и тем самым, вкладывать больше денег в бюджет.

Такую систему должны были ввести еще этим летом, однако планы отложили из-за пандемии коронавируса. Тогда планировалось, что сумма налога составит €10 ($12) в самые пиковые дни.

Советник мэра города по вопросам экономики отметил, что следующие 14 месяцев будут разрабатывать свою систему, которая позволит туристам бронировать жилье.

Напомним, с 1 января 2020 года в Амстердаме ввели налог для туристов за одну ночь проживания в городе. Сумма начисляется дополнительно к действующему туристическому налогу — 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые забронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь.