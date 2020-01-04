В Амстердаме ввели новый налог для туристов

Бронирование отелей через Airbnb обойдется дороже

В Амстердаме с 1 января 2020 года ввели новый налог для туристов, пишет The Telegraph.

Отмечается, что новый налог составит три евро за одну ночь проживания в городе. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые забронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь.

Читайте также: В Амстердаме туристам запретили фотографировать и разглядывать проституток в квартале красных фонарей

Стоит отметить, что в столице Нидерландов проживает 1,1 миллион человек. При этом ежегодно город посещают 17 миллионов гостей. Местные власти уже отошли от стратегии привлечения гостей и пытаются справиться с существующим потоком туристов.

Как сообщал Фокус:

Власти Амстердама решили запретить проводить экскурсии в знаменитом квартале красных фонарей. Нидерландские чиновники полагают, что подобные меры помогут разгрузить центр мегаполиса и избавят его от суматохи.

Топоним (название страны) "Голландия" официально перестал существовать в роли обозначения Нидерландов. С 1 января 2020 года власти решили прекратить использовать название "Голландия".

Недавно вступил в силу закон о введении в Турции налога с туристов в размере 2% от стоимости услуг по проживанию.