В Амстердаме ввели новый налог для туристов

2020-01-04 13:36:32

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Бронирование отелей через Airbnb обойдется дороже

В Амстердаме с 1 января 2020 года ввели новый налог для туристов, пишет The Telegraph.

Отмечается, что новый налог составит три евро за одну ночь проживания в городе. Сумма будет начисляться дополнительно к действующему туристическому налогу — 7 процентов от стоимости номера. Туристы, которые забронируют проживание через Airbnb, должны будут платить 10 процентов за ночь.

Стоит отметить, что в столице Нидерландов проживает 1,1 миллион человек. При этом ежегодно город посещают 17 миллионов гостей. Местные власти уже отошли от стратегии привлечения гостей и пытаются справиться с существующим потоком туристов.

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