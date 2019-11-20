Город Моисея. Как инженеры пытаются развести воды моря и спасти Венецию

Венеция пережила одно из сильнейших наводнений в своей истории. Чем был вызван рекордный потоп, почему город не может защититься от стихии и готов ли он к повышению уровня моря, рассказывает Фокус

Венеции не привыкать к наводнениям – они происходят ежегодно, таковы уж местные реалии. Другое дело, когда речь идет о потопе, равного которому город не видел более полувека. Именно такое событие только-только пережила Венеция. Власти винят глобальное потепление и вспоминают о старом проекте, который должен защитить город от прибывающей воды. Но сможет ли он спасти Венецию, которой прочат исчезновение к концу века?

Acqua molto alta

В Венеции ежегодные наводнения называют acqua alta, что в переводе, конечно, звучит не так красиво – "высокая вода". Впрочем, в потопе, произошедшем 12 ноября, красоты не было вовсе. Вода поднялась на 1,87 метра. Она унесла жизни двух человек, поглотила более 80% старого города и в шестой раз за последние 12 веков затопила собор Святого Марка.

Всего за 5 дней после рекордного наводнения последовало еще два – 15 и 17 ноября. Вода поднялась на 1,54 и 1,5 метра соответственно – не рекорд, но достаточно, чтоб попасть в десятку сильнейших acqua alta в истории города.

По словам метеоролога Weather Underground Боба Хэнсона, acqua alta случаются, когда ветер с юга Адриатического моря нагоняет воду на север. Вода то прибывает, то отступает с интервалом в 22 часа – данное явление называется сейши. А если это сочетается с другими факторами, то привычное венецианское наводнение становится исключительным.

За 1200 лет собор Святого Марка в Венеции затапливало всего 6 раз – NurPhoto/Getty Images

Так произошло и в этот раз. Сильные ветра с юга Адриатики принесли на север, где расположена Венеция, мощный шторм с обильными осадками. К тому времени уровень воды в Венецианской лагуне уже был повышен из-за сильных дождей, которые заливали город с начала месяца. В довершении ко всему 12 ноября было полнолуние, принесшее с собой прилив.

Все это привело к одному из мощнейших наводнений в Венеции. По сути, за всю историю наблюдений лишь раз уровень воды был выше – в 1966-м году, когда она поднялась на 194 см. Это заставило власти страны крепко задуматься о защите города. В 70-х итальянский парламент даже принял "Специальный закон для Венеции", одной из целей которого было ограждение лагуны и ее жителей от наводнений. Это стало толчком к появлению на свет амбициозного долгостроя – проекта MOSE.

Моисей уже не тот

MOSE представляет собой систему барьеров, которые должны разместиться в проливах Порто ди Лидо, Порто ди Маламокко и Порто ди Кьоджа, отделяющих Венецианскую лагуну от моря. Каждый барьер состоит из мобильных шлюзов – в общей сложности их насчитывается 78 штук.

В обычное время шлюзовые ворота, представляющие собой металлические короба шириной 20 м, длинной до 30 м и толщиной до 5 м, скрываются под водой. Но при угрозе наводнений они поднимаются над поверхностью и препятствуют разгулу стихии. По крайней мере, таков был замысел авторов проекта.

Барьер MOSE возвышается над водой, но его можно снова спрятать под ней

MOSE – акроним от Modulo Sperimentale Elettromeccanico ("Экспериментальный электромеханический модуль"). А еще так на итальянском звучит имя "Моисей", что является отсылкой к библейскому персонажу. Возможно, такая игра слов показалась авторам проекта остроумной, но в итоге она сыграла с ним злую шутку. MOSE, в отличие от прославленного "тезки", никаких вод не разводил, зато блуждать в поисках цели у него получается отлично.

Проект родился в 1984-м, но к его реализации приступили только в 2003-м. Предполагалось, что MOSE заработает в 2011-м, но как видно, и 8 лет спустя этого не произошло. Все это время проект сопровождали отсрочки и перерасход средств. В настоящее время он оценивается в 5,5 млрд евро, тогда как первоначальная оценка составляла 1,6 млрд. В довершении ко всему проект оказался в центре крупного коррупционного скандала, в ходе которого было арестовано более 30 человек, в том числе и бывший мэр Венеции Джорджио Орсони.

"Если бы MOSE работал, тогда мы бы избежали этого невероятно сильного прилива", – сказал нынешний мэр Луиджи Бруньяро после затопления 12 ноября. Однако защиты у города не было. Не будет ее и в следующем году. Согласно сегодняшним прогнозам, проект заработает к концу 2021-го. Вот только запуск спустя почти 40 лет после рождения MOSE может оказаться не вполне своевременным.

Дальше выше

В последнее время Венеция ощущает нападки стихии все чаще. За всю вторую половину XX века здесь произошло 9 потопов, когда уровень воды поднимался более чем на 1,4 метра. А с начала нынешнего столетия таких событий было уже 12.

Даже если MOSE заработает в скором времени, то уже через несколько десятилетий он станет неэффективным

По идее, такие наводнения "Моисею" по плечу. Вкупе с другими защитными мерами он может уберечь Венецию даже от 3-метровых приливов. Вот только есть одна загвоздка: те прогнозы повышения уровня моря в мире на XXI век, которые существуют сегодня, и те, что принимались в расчет на этапе планирования проекта, сильно отличаются. Тогда в самом оптимистичном сценарии указывалась цифра 16 см, а в самом пессимистичном – 31,4 см.

Более современные прогнозы выглядят куда мрачнее. Согласно последнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) при ООН, к концу века уровень моря может подняться на 60-110 см. Это на 10 см больше тех показателей, что исследователи называли еще 6 лет назад. Более того, сегодня при 1,1-метровом потопе 14% Венеции оказывается под водой.

В то же время исследования гласят, что даже при подъеме уровня моря на 50 см барьеры "Моисея" не смогут в полной мере уберечь Венецию от наводнений, поскольку вода станет находить другие пути в лагуну. Иными словами долгожданная защитная система может утратить эффективность в течение нескольких десятилетий.

Вот и выходит, что даже сегодня Венеция не может уберечься от стихии, а инструмент при помощи, которого город собирается делать это в будущем, не готов к грядущим переменам, хотя на его подготовку ушло почти столько же времени, как на поиск Земли Обетованной. Так что, если местные власти собираются уберечь уникальный город от губительного воздействия прибывающей воды, им стоит быстрее принимать решения и воплощать их в жизнь. И надеяться, что миру удастся сдержать глобальное потепление и его последствия.