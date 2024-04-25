Венеция начнет взимать плату с туристов за въезд в город: названа дата

Впервые такую плату намеревались внедрить в городе еще в 2020 году, однако несколько лет инициатива переносилась по ряду причин.

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Венеция, один из самых популярных туристических объектов в мире, который расположен на северо-востоке Италии, начнет взимать с туристов плату за въезд на территорию в часы пик, сообщает Time Out. Это связано с тем, что из-за наплыва гостей местные жители ощущают определенный дискомфорт.

Впервые о введении туристического налога Венеция объявила в 2020 году. Однако инициатива несколько раз откладывалась. Сначала запуск предлагался на июнь 2022 года, а затем – на январь 2023 года. Теперь похоже, что это наконец-то происходит, поскольку туристам, желающим попасть в Венецию с субботы, 27 апреля, придется заплатить за билет.

Плата будет взиматься с посетителей, которые едут только на один день в "старый город" — это весь регион лагуны. Тем, кто направляется непосредственно на "малые острова", такие как Бурано и Мурано, не придется платить.

Местные жители и пассажиры будут освобождены от уплаты налога. Его также не придется платить те, кто остается в городе на одну ночь и дольше, а также те, у кого в Венеции есть недвижимость. Однако даже им придется зарегистрировать свою поездку онлайн.

Плата в пять евро на человека будет применяться в рамках пробного запуска с субботы (27 апреля) по воскресенье, 5 мая. Затем эта практика останется на каждые выходные с 8:30 до 16:00 (исключая 1 и 2 июня) до воскресенья 14 июля. Чтобы упростить работу, новая система будет выдавать QR-код после оплаты.

Как успеть в Венеции увидеть максимум красоты за один день

СМИ отмечают, что налог будет использован для покрытия расходов самой системы бронирования, а не для получения прибыли. Идея состоит в том, чтобы попытаться отвадить туристов в те дни, когда город, скорее всего, будет переполнен.

Это произошло после того, как ЮНЕСКО объявила, что рассматривает возможность добавления Венеции в список находящихся под угрозой исчезновения, отчасти из-за ущерба, нанесенного большим количеством туристов. Венеция включена во многие списки желаний, но для ее защиты в будущем эти меры кажутся необходимым шагом. Власти города надеются, что введение новой платы за въезд сделает город более удобным для жизни и приятным для посетителей.

Ранее Фокус писал, как инженеры пытаются развести воды моря и спасти Венецию.