Моторошний знак прийдешнього майбутнього зафіксували з космосу: хто "налив воду" в арктичний льодовик (фото)

Величезний синій "талий ставок" на вершині арктичного льодовика сфотографували з космосу і це лише перший дзвіночок.

Related video

Ще 2014 року вчені вперше зняли з космосу величезний, усіяний айсбергами басейн яскраво-блакитної талої води, що стоїть на вершині льодовика на Алясці. Тривожна новина полягає в тому, що в міру потепління планети подібних "талих ставків" стає дедалі більше в Арктиці, водночас вони істотно збільшують швидкість втрати льоду в регіоні, пише Live Science.

Дивовижний талий ставок усіяний сотнями крихітних айсбергів і має ширину близько 700 метрів у найширшій точці. Яскравий синій колір басейну створює враження, що він винятково глибокий, утім, учені вважають, що це лише ілюзія. Дослідження 2022 року показало, що середня глибина таких талих ставків у середньому становить близько 22 сантиметрів. Утім, точна глибина ставка на знімку все ще невідома.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крижана лагуна була виявлена і зафіксована приладом Multiple Altimeter Beam Experimental Lidar (MABEL) на борту літака ER-2 NASA — спеціальний дослідницький літак, здатний літати вдвічі вище за комерційні борти. Літак облітав територію в рамках ширшого дослідження талих арктичних ставків і зробив сотні схожих фотографій. Але цей ставок був одним із найбільших із тих, які помітили вчені.

Відомо, що талі ставки утворюються наприкінці весни та на початку літа, коли літ тане від тепла, внаслідок чого в заглибленнях накопичується вода. Вчені зазначають, що ці особливості завжди були присутні в Арктиці, але останніми роками стали значно поширенішими. Передбачається, що збільшення їхньої кількості пов'язане зі зміною клімату, спричиненою діяльністю людини.

Талі ставки зазвичай утворюються на морському льоду великими скупченнями Фото: солнечная вспышка 2003 года

Дослідники також занепокоєні збільшенням талих ставків в Арктиці, оскільки темно-сині "калюжі" поглинають значно більше сонячного світла, ніж сніг і лід. У результаті ставки нагріваються швидше і все більше льоду навколо них тане. Цей "позитивний зворотний зв'язок" може в кінцевому підсумку викликати ефект некерованого руху, за якого швидкість танення експоненціально збільшується.

Учені дійшли висновку, що кількість талих ставків, які з'являються щоліта, є хорошим предиктором мінімальної площі морського арктичного льоду на рік. Однак, попри важливість моніторингу цих талих ставків, деякі дослідники кажуть, що ми все ще недостатньо їх розуміємо, щоб робити такі прогнози.

У статті 2023 року група вчених стверджувала, що спостереження за талими ставками в Арктиці вельми обмежені, а тому складно робити прогнози, а також зрозуміти їхній вплив на прискорення танення льоду в регіоні. Усе це, на жаль, посилює невизначеність щодо ролі талих ставків у кліматичній кризі. Утім, учені сходяться на думці, що прогалини можна заповнити, збільшивши обсяг повітряних спостережень за Арктикою.

Раніше Фокус писав про те, що гора Фудзі залишається "голою" довше, ніж будь-коли раніше в історії.