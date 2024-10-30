Дослідники зафіксували новий антирекорд найвищої гори Японії — вершина залишається без снігу довше, ніж будь-коли раніше.

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Гора Фудзі — найвища гора Японії — зазвичай вкривається снігом уже до початку жовтня, але не цього разу. Вчені щойно зафіксували новий антирекорд — вершина Фудзі все ще залишається "голою", попри те, що на порозі вже листопад, пише BBC.

Дослідники стривожені таким перебігом подій, але пов'язують відсутність снігу на вершині Фудзі з глобальним потеплінням і незвично теплою погодою. Цього року снігопадів не спостерігалося, а метеорологи зафіксували в Японії найспекотніше літо за всю історію спостережень: температура з червня до серпня була на 1,76°C вищою за середню.

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У вересні температура продовжувала залишатися вищою за очікувану, оскільки північне положення субтропічної струменевої течії дало змогу теплішому південному потоку повітря проходити над Японією. У результаті вершина гори Фудзі продовжує бути без снігу, що стало новим антирекордом — це найдовший "голий" період за всю історію спостережень. Зазначимо, що записи почали вперше вести 130 років тому.

Дослідники зазначають, що струменева течія — це швидка течія повітря, що рухається навколо Землі. Вона виникає, коли тепліше повітря з півдня зустрічається з холоднішим повітрям із півночі.

За даними метеорологічного товариства Японії, минулого місяця майже в 1500 районах було зафіксовано "надзвичайно спекотні" дні, коли температура сягала або перевищувала позначку в 35°C. Відомо, що для перетворення дощу на сніг температура має бути близько нуля градусів, а тому вершина Фудзі все ще залишається "голою".

У жовтні спека в Японії трохи спала, проте метеорологи зазначають, що температура все ще залишалася вищою за середню. Водночас наближення листопада без снігу знаменує найдовше очікування снігової шапки на вершині в році з моменту першого збору даних у 1894 році.

Зазначимо, що попередній рекорд тривалої відсутності снігу на вершині Фудзі було зафіксовано двічі: у 1955 та 2016 роках. Утім, за словами синоптика з місцевого метеорологічного управління Ютака Кацути, окрему подію не можна автоматично списати на зміну кліматолога, але такий перебіг подій відповідає тому, що кліматологи прогнозують в умовах потепління по всій земній кулі.

Відомо, що гора Фудзі розташована на південний захід від Токіо і є найвищою вершиною в Японії — її висота становить 3776 метрів. У ясний день вулкан, який вивергався востаннє трохи понад 300 років тому, видно з японської столиці.

До слова, гора Фудзі також посідає чільне місце в історичних японських творах мистецтва, включно з гравюрами на дереві. Минулого року понад 220 000 осіб здійснили сходження на вершину в період з липня по вересень.

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