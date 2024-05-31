Тайна Сихенджа: нашли ли ученые ответ на главный вопрос странного сооружения

4 тысячи лет назад на побережье Норфолка древние люди построили сооружения, назначение которых неизвестно современным людям. Однако недавно у ученых появилась теория, которая может раскрыть эту тайну.

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Недавние исследования древнего деревянного круга, обнаруженного на пляже в Норфолке, известного как "Сихендж", свидетельствуют о том, что он построен в период экстремального ухудшения климата примерно в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Теперь ученые предполагают, что его построили с ритуальной целью, пишет Phys.org.

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Доктор Дэвид Нэнс из Абердинского университета опубликовал исследование 4000-летнего деревянного круга бронзового века, обнаруженного в 1998 году на северном побережье Норфолка. Это сооружение, представляющее собой перевернутый пень, окруженный 55 плотно подогнанными дубовыми столбами, первоначально было построено на солончаке из бревен, датируемых весной 2049 года до нашей эры.

Изначально деревянный круг находился в защищенной зоне, вдали от моря, с песчаными дюнами и илистыми отмелями. Со временем образовался слой торфа, который покрыл и сохранил бревна. Доктор Нэнс также исследовал Холм II, второе соседнее кольцо, датированное тем же годом, в центре которого находятся два плоских дубовых бревна. Его исследование соединило археологические данные с климатическими, экологическими, астрономическими и биологическими свидетельствами, а также региональным фольклором.

Предыдущие теории предполагали, что эти сооружения, единственные известные британские памятники, построенные вместе, могли обозначать смерть человека. Однако доктор Нэнс предлагает другое объяснение. Он предполагает, что Сихендж и прилегающий деревянный круг были построены в холодный климатический период для ритуалов, призванных продлить лето и вернуть теплую погоду.

"Датирование деревянных бревен Сихенджа показало, что они были срублены весной, и считалось наиболее вероятным, что эти бревна выровняли с восходом солнца в день летнего солнцестояния, — пояснил доктор Нэнс. — Мы знаем, что период, в который их построили 4 000 лет назад, был длительным периодом пониженных атмосферных температур, суровых зим и поздних весен, что ставило эти ранние прибрежные общества в стрессовое состояние".

Доктор Нэнс указывает на совпадение времени восхода солнца в день летнего солнцестояния, предполагая, что его функция заключалась в имитации фольклорного ритуала с участием незрелой кукушки, символа плодородия, чтобы продлить лето.

"День летнего солнцестояния — это дата, когда, согласно фольклору, кукушка традиционно прекращала куковать, возвращалась в потусторонний мир, а вместе с ней уходило лето", — добавил он.

Форма памятника имитирует зимние жилища кукушки, которые в фольклоре упоминаются как дуплистое дерево и "потусторонний мир", представленные перевернутым дубовым пнем в центре.

Относительно Холма II, доктор Нэнс ссылается на легенды о "священных королях" железного века в Ирландии и северной Британии, которых приносили в жертву во время несчастий, чтобы успокоить богиню Венеру и восстановить гармонию.

"Доказательства свидетельствуют о том, что их ритуально приносили в жертву каждые восемь лет на Самайн (ныне Хэллоуин), что совпадает с восьмилетним циклом Венеры. Крепление в Холме II, которое, как полагают, держало гроб, ориентировано на восход солнца на Самайн в 2049 году, когда Венера была еще видима", — сказал он.

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Оба памятника, вероятно, выполняли разные функции и связанные с ними ритуалы, но имели общую цель: положить конец сильным холодам.

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