Ученые нашли 10 древних каноэ в озере Мендота: самому старому из них почти 5000 лет (фото)

За последние годы в озере Мендота археологи обнаружили уже 10 древних каноэ. Одна из найденных лодок стала самой древнейшей в регионе Великих озер.

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По меньшей мере 10 древних индейских каноэ обнаружили в озере Мендота в Висконсине, самому старому из которых, вероятно, 4500 лет. Эту находку сделали морские археологи из Исторического общества Висконсина в сотрудничестве с индейцами племени Хо-Чанка, пишет IFLScience.

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Первые исследования в 2021 и 2022 годах обнаружили два каноэ, но дальнейшие погружения позволили обнаружить всего 10 уникальных лодок и 10 фрагментов древесины, которые могли быть частью 11 каноэ.

Фото: Dean Witter/Wisconsin Historical Society

Доктор Эми Роузбро, государственный археолог Исторического общества Висконсина, рассказала о важности находок: "То, что мы сначала считали единичным открытием в озере Мендота, превратилось в значительный археологический памятник, который может многое рассказать нам о людях, живших в этой местности в течение тысячелетий, а также предоставляет новые доказательства значительных экологических изменений с течением времени".

Радиоуглеродный анализ и анализ типа древесины указывают на то, что каноэ, изготовленное около 2500 г. до н. э. из вяза, является древнейшим в своем роде, найденным в регионе Великих озер.

Фото: Tamara Thomsen/Wisconsin Historical Society

Каноэ нашли вдоль 240-метровой полосы, вероятно, древней береговой линии, которая сейчас погружена под воду из-за изменений в окружающей среде.

Билл Квакенбуш, ответственный за сохранение исторического наследия племени Хо-Чанк, рассказал об открытии: "Увидеть эти каноэ собственными глазами — это мощный опыт, и они служат физическим воплощением того, что мы знаем из обширных устных традиций, которые ученые коренных народов передавали из поколения в поколение".

Два каноэ, найденные в 2021 и 2022 годах, проходят процесс консервации в Государственном архиве в Мэдисоне, и ожидается, что этот процесс завершится к 2026 году.

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Эта находка является частью более широкого круга подобных находок в США, таких как большое индейское каноэ, найденное в 2017 году в реке Ред-Ривер в Луизиане. Это судно длиной 10,2 метра и шириной 90 сантиметров, изготовленное из цельного ствола дерева, является примером древней техники строительства лодок, которая использовалась в различных культурах мира.

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