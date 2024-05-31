Учені знайшли 10 древніх каное в озері Мендота: найстарішому з них майже 5000 років (фото)
За останні роки в озері Мендота археологи виявили вже 10 стародавніх каное. Один зі знайдених човнів став найдавнішим у регіоні Великих озер.
Щонайменше 10 стародавніх індіанських каное виявили в озері Мендота у Вісконсині, найстарішому з яких, ймовірно, 4500 років. Цю знахідку зробили морські археологи з Історичного товариства Вісконсина у співпраці з індіанцями племені Хо-Чанка, пише IFLScience.
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Перші дослідження у 2021 та 2022 роках виявили два каное, але подальші занурення дозволили виявити загалом 10 унікальних човнів та 10 фрагментів деревини, які могли бути частиною 11 каное.
Докторка Емі Роузбро, державна археологиня Історичного товариства Вісконсина, розповіла про важливість знахідок: "Те, що ми спочатку вважали одиничним відкриттям в озері Мендота, перетворилося на значну археологічну пам'ятку, яка може багато розповісти нам про людей, що жили в цій місцевості протягом тисячоліть, а також надає нові докази значних екологічних змін з плином часу".
Радіовуглецевий аналіз та аналіз типу деревини вказують на те, що каное, виготовлене близько 2500 р. до н. е. з в'яза, є найдавнішим у своєму роді, знайденим у регіоні Великих озер.
Каное знайшли вздовж 240-метрової смуги, ймовірно, давньої берегової лінії, яка зараз занурена під воду через зміни в навколишньому середовищі.
Білл Квакенбуш, відповідальний за збереження історичної спадщини племені Хо-Чанк, розповів про відкриття: "Побачити ці каное на власні очі — це потужний досвід, і вони слугують фізичним втіленням того, що ми знаємо з обширних усних традицій, які вчені корінних народів передавали з покоління в покоління".
Два каное, знайдені в 2021 і 2022 роках, проходять процес консервації в Державному архіві в Медісоні, і очікується, що цей процес завершиться до 2026 року.Важливо
Ця знахідка є частиною ширшого кола подібних знахідок у США, таких як велике індіанське каное, знайдене у 2017 році в річці Ред-Ривер у Луїзіані. Це судно завдовжки 10,2 метра і завширшки 90 сантиметрів, виготовлене з цільного стовбура дерева, є прикладом стародавньої техніки будівництва човнів, яка використовувалася в різних культурах світу.
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