Учені знайшли 10 древніх каное в озері Мендота: найстарішому з них майже 5000 років (фото)

За останні роки в озері Мендота археологи виявили вже 10 стародавніх каное. Один зі знайдених човнів став найдавнішим у регіоні Великих озер.

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Щонайменше 10 стародавніх індіанських каное виявили в озері Мендота у Вісконсині, найстарішому з яких, ймовірно, 4500 років. Цю знахідку зробили морські археологи з Історичного товариства Вісконсина у співпраці з індіанцями племені Хо-Чанка, пише IFLScience.

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Перші дослідження у 2021 та 2022 роках виявили два каное, але подальші занурення дозволили виявити загалом 10 унікальних човнів та 10 фрагментів деревини, які могли бути частиною 11 каное.

Фото: Dean Witter/Wisconsin Historical Society

Докторка Емі Роузбро, державна археологиня Історичного товариства Вісконсина, розповіла про важливість знахідок: "Те, що ми спочатку вважали одиничним відкриттям в озері Мендота, перетворилося на значну археологічну пам'ятку, яка може багато розповісти нам про людей, що жили в цій місцевості протягом тисячоліть, а також надає нові докази значних екологічних змін з плином часу".

Радіовуглецевий аналіз та аналіз типу деревини вказують на те, що каное, виготовлене близько 2500 р. до н. е. з в'яза, є найдавнішим у своєму роді, знайденим у регіоні Великих озер.

Фото: Tamara Thomsen/Wisconsin Historical Society

Каное знайшли вздовж 240-метрової смуги, ймовірно, давньої берегової лінії, яка зараз занурена під воду через зміни в навколишньому середовищі.

Білл Квакенбуш, відповідальний за збереження історичної спадщини племені Хо-Чанк, розповів про відкриття: "Побачити ці каное на власні очі — це потужний досвід, і вони слугують фізичним втіленням того, що ми знаємо з обширних усних традицій, які вчені корінних народів передавали з покоління в покоління".

Два каное, знайдені в 2021 і 2022 роках, проходять процес консервації в Державному архіві в Медісоні, і очікується, що цей процес завершиться до 2026 року.

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Ця знахідка є частиною ширшого кола подібних знахідок у США, таких як велике індіанське каное, знайдене у 2017 році в річці Ред-Ривер у Луїзіані. Це судно завдовжки 10,2 метра і завширшки 90 сантиметрів, виготовлене з цільного стовбура дерева, є прикладом стародавньої техніки будівництва човнів, яка використовувалася в різних культурах світу.

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