Кому будували найбільші кургани: якою була доісторична соціальна нерівність

Оскільки багатство в сучасному світі стає все концентрованішим, розуміння витоків і наслідків соціальної нерівності набуває все глибшого значення. Вивчаючи далеке минуле, дослідники сподіваються виявити закономірності та причини цієї нерівності.

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Нещодавнє дослідження виявило значні відмінності в багатстві серед вищих класів доісторичних суспільств. Воно є внеском у постійні зусилля, спрямовані на подолання глобальної нерівності, що є ключовою метою Організації Об'єднаних Націй, пише Phys.org.

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Оскільки багатство в сучасному світі стає все концентрованішим, розуміння витоків і наслідків соціальної нерівності набуває все глибшого значення. Вивчаючи далеке минуле, дослідники сподіваються виявити закономірності та причини цієї нерівності.

Економісти та археологи з ROOTS Cluster of Excellence при Кільському університеті надали перші докази такої нерівності у вищих класах Центральної Європи протягом перших 4 000 років до нашої ери.

Йоганнес Марціан (Johannes Marzian) із Кільського інституту світової економіки та член ROOTS пояснює: "В нашому дослідженні ми можемо приблизно оцінити багатство певних доісторичних людей. Ця перспектива дозволяє абсолютно по-новому поглянути на відмінності в багатстві вищих верств суспільства того часу"

Для дослідження майнової нерівності дослідницька група проаналізувала дані з 5 000 окремих курганів, вимірюючи їхній розмір і структуру як індикатори багатства похованих людей.

Доктор Джуліан Лаабс (Julian Laabs), доцент кафедри цифрової археології Лейпцизького університету та співавтор дослідження, зазначив, що ці кургани відображають не лише матеріальні статки, але й впливовість людини та її участь у житті своєї громади. Більші кургани вказують на відповідно більшу економічну та політичну владу для організації ресурсів та людей.

На додаток до даних про кургани, дослідження включало інформацію про кількість людей, похованих у плоских і колективних могилах, щоб оцінити розмір вищого суспільного сегмента відносно всього населення.

Аналіз виявив значну нерівність серед похованих у курганах протягом досліджуваного періоду, з коливаннями, пов'язаними з технологічним прогресом, змінами клімату та соціально-політичними зрушеннями. Попри ці коливання, загальна тенденція свідчить про зростання нерівності у вищому суспільному сегменті.

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Дослідження не охоплює нерівність у всьому спектрі доісторичних суспільств, але його результати свідчать про те, що напруженість у вищому суспільному сегменті може впливати на ширшу соціальну динаміку.

Марціан виділяє: "Ми розглядаємо його як перший крок і відправну точку для подальших досліджень. Наприклад, було б цікаво вивчити інші регіони та розширити часові межі дослідження. Ми також мало знаємо про нерівність в інших суспільних сегментах та її походження".

Лаабс додає: "Наш набір даних загальнодоступний, і ми запрошуємо науковців використовувати його для власних досліджень. Адже сфера античної та доісторичної нерівності все ще має багато запитань, на які потрібно відповісти, і може надати нам унікальні інсайти, які допоможуть краще зрозуміти сучасний розвиток подій".

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