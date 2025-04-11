Самая населенная пустыня в мире неожиданно позеленела за последние 20 лет: 16 млн людей в опасности

Многие пустыни по всему земному шару сталкиваются с усиливающимися засухами, но самая населенная пустыня в мире, как показало новое исследование, стала зеленее на 38% за последние 20 лет. Ученые наконец-то выяснили, что именно стало причиной изменений.

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Об этом пишет Live Science.

Пустыня Тар, также известная как Великая индийская пустыня, охватывает 200 000 квадратных километров и расположена на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана. Хотя многие пустыни по всему земному шару сталкиваются с усиливающимися засухами, пустыня Тар любопытным образом стала центром городского и сельскохозяйственного роста. Это неожиданно сделало ее самой густо населенной пустыней в мире с населением более чем 16 миллионов жителей.

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Не менее любопытным оказались и результаты нового исследования, показавшие, что за последние 20 лет пустыня Тар в Индии стала на 38% зеленее. Ранее ученые не знали с чем именно связаны такие изменения, однако новая работа исследователей помогла найти ответ. Результаты указывают на то, что существует две основные причины изменений:

расширение сельского хозяйства в регионе;

увеличение количества осадков, вызванное изменением климата.

Исследование показывает, что за последние два десятилетия в пустыне Тар стало жить значительно больше людей, а ландшафт изменился, сделав пустыню более сельскохозяйственной и городской. Это является одной из причин неожиданного озеленения пустыни. Другая часть головоломки — изменение климата, вызвавшее увеличение муссонных осадков в регионе.

По словам соавтора исследования, инженера-строителя из Индийского технологического института Гандинагар Вимала Мишра, увеличение доступности воды и энергии привело к расширению сельскохозяйственных и городских районов со значительным ростом урожайности в регионе. Любопытно, что пустыня Тар, по сути, является единственным в мире примером пустыни, испытавшей рост урбанизации, сельского хозяйства и осадков.

За последние 20 лет индийская пустыня стала значительно зеленее Фото: NASA

В ходе нового исследования ученые проанализировали спутниковые данные с 2001 по 2023 год. Команда обнаружила, что за последние два десятилетия пустыня в среднем стала зеленее на 38%, а на спутниковых снимках появилось в разы больше растительности.

Ученые также стремились понять, чем именно вызвано такое необычное озеленение региона. Для этого они изучили исторические записи об увеличении численности населения в пустыне Тар, ирригационную инфраструктуру и климатические модели.

Результаты указывают на то, что озеленение пустыни Тар было вызвано в большинстве своем большим количеством осадков в летние муссонные сезоны — количество осадков увеличилось на 64%. Еще одной причиной стала ирригационная инфраструктура, выводящая грунтовые воды на поверхность вне сезона муссонов.

Авторы предполагают, что устойчивое управление водными ресурсами в пустыне Тар может помочь этой области адаптироваться и продолжать поддерживать ее растущее население. В то же время более высокие темпы, вероятно, могут угрожать 16 миллионам человек, обитающих в пустыне. Ученые опасаются, что чрезмерное использование грунтовых вод для орошения может истощить ресурсы.

Увеличение количества муссонных осадков также может означать больше наводнений, поскольку климатические модели прогнозируют, что это увеличение количества осадков будет происходить всплесками экстремальных погодных явлений, которые могут повредить дома и здания в пустыне.

Впрочем, ученые считают, что правильные методы управления и адаптации позволят людям и сельскому хозяйству и дальше процветать в регионе. Прогнозы ученых также предполагают, что к концу 21 века еще больше местного ландшафта, вероятно, станет зеленым.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну древних узоров, охватывающих Аравийскую пустыню.