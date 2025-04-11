Найбільш населена пустеля у світі несподівано позеленіла за останні 20 років: 16 млн людей у небезпеці

Багато пустель по всій земній кулі стикаються з посухами, що посилюються, але найнаселеніша пустеля у світі, як показало нове дослідження, стала зеленішою на 38% за останні 20 років. Вчені нарешті з'ясували, що саме стало причиною змін.

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Про це пише Live Science.

Пустеля Тар, також відома як Велика індійська пустеля, охоплює 200 000 квадратних кілометрів і розташована на північному заході Індії та південному сході Пакистану. Хоча багато пустель по всій земній кулі стикаються з посухами, що посилюються, пустеля Тар цікавим чином стала центром міського та сільськогосподарського зростання. Це несподівано зробило її найбільш густо заселеною пустелею у світі з населенням більш ніж 16 мільйонів жителів.

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Не менш цікавими виявилися і результати нового дослідження, які показали, що за останні 20 років пустеля Тар в Індії стала на 38% зеленішою. Раніше вчені не знали, з чим саме пов'язані такі зміни, проте нова робота дослідників допомогла знайти відповідь. Результати вказують на те, що існує дві основні причини змін:

розширення сільського господарства в регіоні;

збільшення кількості опадів, спричинене зміною клімату.

Дослідження показує, що за останні два десятиліття в пустелі Тар стало жити значно більше людей, а ландшафт змінився, зробивши пустелю більш сільськогосподарською та міською. Це є однією з причин несподіваного озеленення пустелі. Інша частина головоломки — зміна клімату, що спричинила збільшення мусонних опадів у регіоні.

За словами співавтора дослідження, інженера-будівельника з Індійського технологічного інституту Гандінагар Вімала Мішра, збільшення доступності води та енергії призвело до розширення сільськогосподарських і міських районів зі значним зростанням врожайності в регіоні. Цікаво, що пустеля Тар, по суті, є єдиним у світі прикладом пустелі, що зазнала зростання урбанізації, сільського господарства та опадів.

За останні 20 років індійська пустеля стала значно зеленішою Фото: solar-system

Під час нового дослідження вчені проаналізували супутникові дані з 2001 по 2023 рік. Команда виявила, що за останні два десятиліття пустеля в середньому стала зеленішою на 38%, а на супутникових знімках з'явилося в рази більше рослинності.

Вчені також прагнули зрозуміти, чим саме спричинене таке незвичайне озеленення регіону. Для цього вони вивчили історичні записи про збільшення чисельності населення в пустелі Тар, іригаційну інфраструктуру та кліматичні моделі.

Результати вказують на те, що озеленення пустелі Тар було викликано здебільшого великою кількістю опадів у літні мусонні сезони — кількість опадів збільшилася на 64%. Ще однією причиною стала іригаційна інфраструктура, що виводить ґрунтові води на поверхню поза сезоном мусонів.

Автори припускають, що стале управління водними ресурсами в пустелі Тар може допомогти цій області адаптуватися і продовжувати підтримувати її населення, що зростає. Водночас вищі темпи, ймовірно, можуть загрожувати 16 мільйонам людей, що мешкають у пустелі. Вчені побоюються, що надмірне використання ґрунтових вод для зрошення може виснажити ресурси.

Збільшення кількості мусонних опадів також може означати більше повеней, оскільки кліматичні моделі прогнозують, що це збільшення кількості опадів відбуватиметься сплесками екстремальних погодних явищ, що можуть пошкодити будинки та будівлі в пустелі.

Утім, учені вважають, що правильні методи управління та адаптації дадуть змогу людям і сільському господарству й надалі процвітати в регіоні. Прогнози вчених також припускають, що до кінця 21 століття ще більше місцевого ландшафту, ймовірно, стане зеленим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю стародавніх візерунків, що охоплюють Аравійську пустелю.