Самый большой в Европе: на месте Каховского водохранилища может вырасти ивовый лес

Если экологам удастся сохранить вербовый массив, который растет на месте уничтоженного Каховского водохранилища, через 20 лет это будет самый большой в Европе подобный лес.

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Об этом "РБК-Украина" заявил заведующий отделением геоботаники и экологии Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины академик НАНУ Яков Дидух.

По его словам, стремительное обмеление водохранилища в следствие разрушения россиянами Каховской ГЭС произошло в июне 2023 года. Как раз тогда верба давала семена и они обильно проросли.

На дне Каховского водохранилища летом 2023 года

Уже осенью верба достигала уже 2 метров, при этом на 1 кв. м было до 25 ростков.

"Деревца там хорошо росли, потому что илы были богаты питательными веществами", — отметил ученый, добавивший, что осенью 2024-го года эти вербы уже достигали 5 метров в высоту.

Стадии формирования вербняков в течение двух вегетационных сезонов

Яков Дидух подчеркнул, что верба растет очень быстро, и уже через 20 лет смогут сформироваться полноценный лес. И если удастся его восстановить, это будет самый большой в Европе вербовый массив, отметил академик.

Он отметил, что в Европе подобные леса охраняют, поскольку, по данным зоологов, в подобных экосистемах живет до 60 видов птиц и до 450 видов насекомых, среди которых и очень редкие.

"Экологи борются, чтобы там восстановить Великий Луг и уникальные вербовые пойменные леса, хотя они будут не такими, как прежде, потому что туда уже вселяются много адвентивных чужеродных видов", — отметил геоботаник.

Напомним, после подрыва дамбы на Каховской ГЭС на дне водохранилища стали находить древние артефакты.

Археологи, как сообщалось, нашли предметы времен Второй мировой войны, украинского казачества, Византии и даже эпохи палеолита.