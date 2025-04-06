Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Самый большой в Европе: на месте Каховского водохранилища может вырасти ивовый лес

яков дидух, каховское водохранилище, ива, ивовый лес
Фото: svit.kpi.ua | Яков Дидух исследует заросли ивы на дне Каховского моря, октябрь 2023 г.

Если экологам удастся сохранить вербовый массив, который растет на месте уничтоженного Каховского водохранилища, через 20 лет это будет самый большой в Европе подобный лес.

Related video

Об этом "РБК-Украина" заявил заведующий отделением геоботаники и экологии Института ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины академик НАНУ Яков Дидух.

По его словам, стремительное обмеление водохранилища в следствие разрушения россиянами Каховской ГЭС произошло в июне 2023 года. Как раз тогда верба давала семена и они обильно проросли.

На дне Каховского водохранилища летом 2023 года Fullscreen
На дне Каховского водохранилища летом 2023 года

Уже осенью верба достигала уже 2 метров, при этом на 1 кв. м было до 25 ростков.

"Деревца там хорошо росли, потому что илы были богаты питательными веществами", — отметил ученый, добавивший, что осенью 2024-го года эти вербы уже достигали 5 метров в высоту.

Стадии формирования вербняков в течение двух вегетационных сезонов Fullscreen
Стадии формирования вербняков в течение двух вегетационных сезонов

Яков Дидух подчеркнул, что верба растет очень быстро, и уже через 20 лет смогут сформироваться полноценный лес. И если удастся его восстановить, это будет самый большой в Европе вербовый массив, отметил академик.

Он отметил, что в Европе подобные леса охраняют, поскольку, по данным зоологов, в подобных экосистемах живет до 60 видов птиц и до 450 видов насекомых, среди которых и очень редкие.

"Экологи борются, чтобы там восстановить Великий Луг и уникальные вербовые пойменные леса, хотя они будут не такими, как прежде, потому что туда уже вселяются много адвентивных чужеродных видов", — отметил геоботаник.

Напомним, после подрыва дамбы на Каховской ГЭС на дне водохранилища стали находить древние артефакты.

Археологи, как сообщалось, нашли предметы времен Второй мировой войны, украинского казачества, Византии и даже эпохи палеолита.