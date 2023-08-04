"Это безумие!": после подрыва на Каховском водохранилище начались поиски древних сокровищ (фото)

Керамические черепки Бронзового века, части каменных топоров, которым около 1000 лет, ядра козаков 17 века — археологи находят на Каховском водохранилище элементы древней украинской культуры. И, по словам Вячеслава Сарычева из Национального заповедника "Хортица", Украина "кусочек за кусочком" дистанцируется от России.

Related video

После подрыва дамбы на Каховской ГЭС в июне этого года, вода вытекла из резервуара, который расположен повыше дамбы, а на его дне стали находить древние артефакты. Об этом сообщает The New York Times.

После начала полномасштабной войны в Украине работа археологов в стране значительно усложнилась. Российские войска грабили музеи и выносили из них ценные экспонаты. Военная техника оказалась на некоторых местах раскопок, в том числе и там, где расположены древние захоронения. Многие из украинских археологов, как и представители других профессий, ушли на войну и отдали свои жизни.

Вид с острова Хортица на Каховское водохранилище

Но спустя несколько недель после подрыва дамбы археологи и рядовые граждане стали находить древние артефакты на дне водохранилища: части каменных топоров, которым около 1000 лет, немецкие шлемы, ядра козаков 17 века.

"Прежде ничего подобного не было, — рассказала Евгения Синица, председатель Украинской ассоциации археологов. — Это безумие".

Артефакты, обнаруженные на дне Каховского водохранилища Артефакты, обнаруженные на дне Каховского водохранилища Археолог на берегу

"Мы находим элементы древней культуры, нашей древней культуры. Кусочек за кусочком — мы дистанцируемся от России", — сказал Вячеслав Сарычев из Национального заповедника "Хортица".

Каховское водохранилище

Конкуренция со стороны подпольных старателей

Найденные предметы очищаются, сортируются, проверяются и добавляются в каталоги. На рабочем столе и подоконнике в кабинета археолога Волкова лежат сотни всевозможных артефактов.

Древние артефакты, уложенные в мешки

Представители этой профессии, которые определяют, к какому веку принадлежит тот или иной предмет, сталкиваются со множеством сложностей. Одна из таких — "подпольные старатели", которые ищут научные артефакты, чтобы продать на черном рынке.

Дно осущенного Каховского водохранилища

Полицейские уже задерживали некоторые мужчин с металлодетекторами в руках и большими наушниками на голове.

Напомним, что украинские ученые спасают археологические находки возле Хортицы.

Также сообщалось, что в Кабмине рассказали, как преодолевают последствия подрыва Каховской ГЭС. Спустя два месяца после теракта специалистам удалось проложить десятую часть труб, необходимых для восстановления водоснабжения 1 млн человек.