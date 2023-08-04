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Технології та наука Російсько-українська війна

"Це безумство!": після підриву на Каховському водосховищі розпочалися пошуки стародавніх скарбів (фото)

Український археолог Анатолій Волков, хортиця, каховське водосховище
Фото: NYT | Український археолог Анатолій Волков знаходив глиняні черепки епохи Бронзового століття, яким близько трьох тисяч років

Керамічні черепки Бронзового століття, частини кам'яних сокир, яким близько 1000 років, ядра козаків 17 століття — археологи знаходять на Каховському водосховищі елементи давньої української культури. І, за словами В'ячеслава Саричева з Національного заповідника "Хортиця", Україна "шматочок за шматочком" дистанціюється від Росії.

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Після підриву дамби на Каховській ГЕС у червні цього року, вода витекла з резервуара, розташованого вище за дамбу, а на його дні стали знаходити стародавні артефакти. Про це повідомляє The New York Times.

Після початку повномасштабної війни в Україні робота археологів значно ускладнилася. Російські війська грабували музеї і виносили з них цінні експонати. Військова техніка опинилася на деяких місцях розкопок, зокрема й там, де розташовані стародавні поховання. Багато хто з українських археологів, як і представники інших професій, пішли на війну і віддали свої життя.

Вид з острова Хортиця на Каховське водосховище Fullscreen
Вид з острова Хортиця на Каховське водосховище

Але за кілька тижнів після підриву дамби археологи та пересічні громадяни почали знаходити стародавні артефакти на дні водосховища: частини кам'яних сокир, яким близько 1000 років, німецькі шоломи, ядра козаків 17 століття.

"Раніше нічого подібного не було, — розповіла Євгенія Синиця, голова Української асоціації археологів. — Це безумство".

Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища Fullscreen
Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища
Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища Fullscreen
Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища
Археолог на березі Fullscreen
Археолог на березі
Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища
Артефакти, виявлені на дні Каховського водосховища
Археолог на березі

"Ми знаходимо елементи давньої культури, нашої давньої культури. Шматочок за шматочком — ми дистанціюємося від Росії", — сказав В'ячеслав Саричев із Національного заповідника "Хортиця".

Каховське водосховище Fullscreen
Каховське водосховище

Конкуренція з боку підпільних старателів

Знайдені предмети очищаються, сортуються, перевіряються і додаються в каталоги. На робочому столі та підвіконні в кабінеті археолога Волкова лежать сотні всіляких артефактів.

Стародавні артефакти, укладені в мішки Fullscreen
Стародавні артефакти, укладені в мішки

Представники цієї професії, які визначають, до якого століття належить той чи інший предмет, стикаються з безліччю складнощів. Одна з таких — "підпільні старателі", які шукають наукові артефакти, щоб продати на чорному ринку.

Дно осушеного Каховського водосховища Fullscreen
Дно осушеного Каховського водосховища

Поліціянти вже затримували деяких чоловіків із металодетекторами в руках і великими навушниками на голові.

Нагадаємо, що українські вчені рятують археологічні знахідки біля Хортиці.

Також повідомлялося, що в Кабміні розповіли, як долають наслідки підриву Каховської ГЕС. Через два місяці після теракту фахівцям вдалося прокласти десяту частину труб, необхідних для відновлення водопостачання 1 млн осіб.