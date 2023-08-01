Водогін довжиною 150 км: у Кабміни розповіли, як долають наслідки підриву Каховської ГЕС
Протягом двох місяців після теракту спеціалістам вдалось прокласти десяту частину труб, які потрібні для відновлення водопостачання 1 млн людей.
Голова Державної агенції з відновлення Мустафа Найєм повідомив про хід будівництва водогонів, завдяки яким отримають воду населені пункти на березі обмілілого Каховського водосховища. Про це чиновник розповів у Telegram-каналі.
Уряд України будує водогони завдяки підтримці проєкту USAID "Економічна підтримка України". Вказано, що будуть три гілки водогонів загальною довжиною 150 км. Воду будуть брати з річок Дніпро та Інгулець і доправлятимуть до населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС у Дніпропетровській області.
Найєм назвав маршрути водогонів:
- Кривий Ріг — р. Інгулець — Кряжове. З 27 км водогону прокладено більш ніж половину — 14 км;
- Марганець — Нікополь — Покров. З 41 км прокладено 3,5 км труб. На цій ділянці будівельники прокладають труби та проводять геодезичні та земляні роботи;
- Запоріжжя — Томаківка — Марганець. З 77 км водогону не збудовано ще жодного кілометра. Поки що ідеться про 67 км траншей, очікується прибуття труб.
Загалом можна підсумувати, що будова трьох гілок водогону завершена лише на 11%: зі звіту Наєма випливає, що прокладено лише 17,5 км труб, а води у населених пунктах поки що немає.
Чиновник опублікував відео, у якому розповідається про деякі деталі будівництва. Зокрема вказано, що термін реалізації проєкту — 3 місяці. Також зазначається, що при будівництві водогону використовують сучасні технології та обладнання.
На відео Найєма — кадри будівництва водогону:
- риття траншей;
- прокладання труб;
- стан Каховського водосховища після російського теракту на Каховській ГЕС.
Зазначимо, підрив Каховської ГЕС стався на 6 червня 2023 року. Російське командування вчинило теракт, внаслідок якого стався екоцид на території Херсонщини та Дніпропетровщини. Зокрема, спершу почалась повінь — рівень води подекуди піднявся на висоту до 5 метрів. Коли рівень води спав, суттєво обміліло Каховське водосховище, яке постачало воду жителям правобережжя на Дніпропетровщині. Мінагрополітики підрахувало, що українська економіка зазнала збитків в обсязі 150 млрд грн.
Нагадуємо, уряд України украв угоду з Хорватією, втілюючи програму з розмінування сільгоспземель. Згідно з угодою, дві хорватські компанії відкриють свої філії та будуть випускати техніку для розмінування.
Між тим міністр Кубраков розповів деталі програми єВідновлення. З його слів, уряд виділив майже 400 млн грн на фінансування дрібного ремонту пошкодженого житла. Попереду — фінансування решти заявок на дрібний та капітальний ремонт.