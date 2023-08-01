Україні не вистачає саперів: чим у питанні розмінування земель допоможе Хорватія (відео)

Хорватія та Україна запустять виробництво машин для розмінування, які допоможуть знешкодити вибухівку на майже 200 тис. кв. км сільгоспугідь.

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В Україні запускають ринок гуманітарного розмінування, в рамках якого будуть створені філії кількох компаній з Хорватії. Компанії випускають спецтехніку для знешкодження мін. Про деталі програми ідеться на сайті уряду.

Щоб знешкодити міни, які заважають відновити агровиробництво, уряд напрацьовує комплексну Стратегію протимінної діяльності, вказано у матеріалі. Одна з інституцій, яка займатиметься цим питанням — Міністерство економіки: шукатиме міжнародних партнерів і укладатиме відповідні договори.

Зазначається, що Україні потрібно розмінувати близько 174 тис. кв. км земель. Між тим є всього лиш 3 тис. саперів та і 26 машин для розмінування. Цього не вистачає, зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко. Саме тому уряд запустив "ринок гуманітарного розмінування", в рамках якого на комерційній основі реалізують наступні заходи:

закуплять спецтехніку;

навчать саперів;

проведуть сертифікацію приватних компаній з розмінування;

створять власне виробництво спецтехніки.

"Ми шукаємо рішення, як правильно розбудувати процес гуманітарного розмінування і повернутися до продуктивного використання територій. Досвід Хорватії в цьому питанні є дуже цінним для нас", — наголосила Свириденко.

З хорватського боку перемовини вів міністр закордонних справ Гордан Грліч-Радман. Політик зазначив, що один з кроків вже зроблено: укладено договори з компаніями з Хорватії, які пускають спеціальну техніку для розмінування, — DOK-ING та Duro Dakovic Group Plc. Компанії локалізують своє виробництво на території України, при цьому DOK-ING вже відкрила офіс у Києві.

Хорватія також виділила 1 млн євро для Всесвітньої продовольчої програми ООН — кошти спрямують на обстеження та розмінування земель, щоб фермери змогли відновити роботи на полях, забруднених вибухівкою.

Наступний крок для втілення Стратегії — Міжнародна конференція донорів гуманітарного розмінування, яка відбудеться 11-12 жовтня у Загребі (Хорватія). На цій конференції шукатимуть додаткові фінансові ресурси, щоб знешкодити вибухівку, яка залишилась на сільгоспугіддях.

Юлія Свириденко вказала, які області першими долучать до програми розмінування: Харківська, Херсонська, Миколаївська. Планують, що до кінця року до цієї роботи залучать удвічі більше саперів та машин: "Сподіваюся, що за рік ми зможемо розширити програму і паралельно з тим ми, як Уряд, працюємо, щоб підсилити спроможність наших державних інституцій, ДСНС, інституцій Міністерства оборони".

Зазначимо, в Кривому Розі розроблено спеціальний трал, який використовується для розмінування. Трал створено на основі гусеничного екскаватора, до якого прикріпили пристосування для розмінування, щит для захисту від уламків, забронювали кабіну водія і прикріпили камери відеоспостереження. Екскаватор має спеціальні молотки, які б'ють об землю вагою в 1500 кг. При цьому для того, щоб спрацювала протипіхотна міна, достатньо ваги 150 кг. Швидкість руху трала — 2 км/год. На розробку цього пристрою винахідники витратили 4 місяці.

Нагадуємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про угоду України та Хорватії, яка допоможе експортувати українське збіжжя. Зокрема, планують прокласти альтернативний шлях, який вестиме через Дунай до Адріатичного моря.

Тим часом видання WP зазначило, що Україна — найзамінованіша країна світу. За підрахунками фахівців, щоб знешкодити всю вибухівку, знадобиться 750 років.