Більше за площу Уругваю: Україна – найзамінованіша країна в світі, – WP (фото)

За нинішніми темпами, щоб розмінувати всю територію, знадобиться близько 750 років та десятки мільярдів доларів. Це при тому, що реальні масштаби замінувань неможливо встановити, бо повномасштабна війна триває.

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За півтора року повномасштабної війни територію України площею розміром з Уругвай чи Флориду заміновано. Для розмінування знадобляться десятиліття та мільярди доларів. Про це повідомляє The Washington Post.

Міни, артилерійські снаряди, бомби та інші смертоносні "побічні продукти війни" забруднили територію України. Загальна площа замінованих територій складає 67 181 квадратних миль або 173 998 квадратних кілометрів. Бойові дії досі тривають, але звіти українського уряду та незалежних груп з розмінування говорять, шо кількість замінованих територій безпрецедентна.

Замінована площа українських земель більша за всю Флориду Фото: Washington Post

"Сама кількість боєприпасів в Україні є просто безпрецедентною за останні 30 років. Нічого подібного немає", — сказав Грег Кроутер, директор програм Mines Advisory Group, яка займається розмінуванням боєприпасів, що не розірвалися, у всьому світі.

Зараз територія України більше замінована, ніж територія Сирії чи Афганістану. Організація HALO Trust, яка займається розмінуванням відстежила, що вже виявлено понад 2300 снарядів, які потребують знешкодження. І повністю масштаби проблеми неможливо осягнути, бо війна досі триває.

Де зафіксовані міни Фото: Washington Post

Українські сапери щоденно ризикують життям під час розмінування, бо ніхто не застрахований від детонації снарядів. РФ широко використовує заборонені протипіхотні міни, які уражають як комбатантів, так і не комбатантів. Також окупанти замінували величезні території півдня України, щоб зашкодити контрнаступу.

Українська територія настільки сильно замінована, а площі настільки величезні, що за деякими оцінками, 500 групам розмінування доведеться працювати 757 років. Але розмінування це не тільки довгий, але ще й дуже дорогий процес. За оцінками Світового банку, на розмінування України треба буде щонайменше 37,4 млрд доларів у наступні 10 років. Один квадратний метр розмінування коштуватиме від 2 до 8 доларів. Команди саперів обстежують кожен сантиметр місцевості, використовуючи металошукачі, а іноді й собак, які шукають вибухівку.

Гуманітарне розмінування Фото: Washington Post

Нагадаємо, 20 липня в ЗСУ заявили, що ЗС РФ використовують всі міни, що накопичили після часів Другої світової війни.

16 липня танкіст ЗСУ здивувався пораді інструкторів із ФРН, які запропонували просто об'їхати мінне поле, оскільки в них на картах вказані ділянки розміром 100х200 метрів.