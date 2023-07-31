"Внесок у безпеку": Україна використовуватиме порти Хорватії для експорту зерна, — Кулеба

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, незабаром розпочнеться робота над тим, щоб прокласти найефективніші маршрути доставки українського зерна до портів Хорватії.

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Україна і Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна через Дунай і Адріатичне море. Про це 31 липня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з хорватським колегою Гордоном Гірліч-Радманом, ідеться на сайті МЗС України.

За словами міністра, головною темою переговорів була зброя. Між країнами з'явилися конкретні домовленості, які в майбутньому будуть реалізовані.

Кулеба зазначив, що хорвати добре пам'ятають ціну свободи, яку їм довелося заплатити за незалежність у 1990-х роках під час війни за незалежність. Міністр сказав, що Україна вдячна Хорватії за підтримку. Країна надала притулки для понад 27 тисяч українців, надавала військову та гуманітарну допомогу.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Зараз ми працюватимемо над тим, щоб прокласти найефективніші маршрути до цих портів і максимально скористатися цією можливістю", — сказав дипломат.

Він також зазначив, що внесок у розблокування експорту зерна з України — це внесок у продовольчу безпеку всього світу.

Також Кулеба зазначив, що Хорватія підтвердила готовність узяти участь у втіленні низки пунктів із Формули світу, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

"Хорватська сторона підтвердила готовність долучитися до втілення цілої низки пунктів Формули миру: щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, відновлення поваги до статуту ООН і територіальної цілісності України, досягнення справедливості за російські злочини та запобігання екоциду", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що розвідка Великої Британії заявила, що війна РФ в Україні посилить продовольчу кризу в Африці. Динаміка співпраці з країнами Африки за останні чотири роки виявилася негативною для РФ, оскільки обсяги торгівлі знизилися.

Також 27 липня в Нацбанку озвучили втрати через скасування "зернової угоди". У НБУ припускають, що Європейський Союз зніме обмеження на експорт української сільгосппродукції з 15 вересня.