Війна РФ в Україні поглибить продовольчу кризу в Африці, – розвідка Британії

Динаміка співпраці з країнами Африки за останні чотири роки виявилася негативною для РФ, оскільки обсяги торгівлі знизилися.

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Наслідки війни Росії проти України ускладнить по всій Африці ситуацію з харчовою безпекою щонайменше на два наступних роки. Про це інформує розвідка Великої Британії у зведенні 28 липня.

Тривалий конфлікт здатен негативно вплинути на весь африканський контент. Відсутність реалізації Чорноморської зернової ініціативи нашкодить в першу чергу цьому регіону.

У розвідці також звернули увагу, що в Африці вже менше віддають співпраці з Росією. Ще чотири роки тому на першому саміті в Сочі очільник Кремля Володимир Путін обіцяв країнам Африки дворазове збільшення товарообороту, а саме – до 40 мільярдів доларів. Динаміка співпраці виявилася негативною для РФ, але обсяги торгівлі не зросли, а знизилися до 18 мільярдів доларів.

Цю цифру Путін, за інформацією Fortune, назвав у своїй нещодавно опублікованій статті. На Росію припадає лише один відсоток від іноземних інвестицій, що приходять в Африку — навіть острів Маврикій вкладає більше.

Припинення Чорноморської зернової ініціативи

Кремль 17 липня заявив про припинення дії "зернової угоди" та стосовно повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Представники Росії не погоджувалися реєструвати нові кораблі з 27 червня. Після цього РФ посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський назвав цілі Кремля після виходу із "зернової угоди". Зі слів президента України, у Росії налаштовані радикально і хочуть заробити на війні, поки є така можливість. Усе це відбувається через те, що Путіну дозволили не поважати міжнародне право.

Що таке зернова угода

Чорноморська зернова ініціатива передбачає транспортування зерна та інших харчових продуктів з українських портів. Документи, які були підписані, регулюють норми дотримання безпечного судноплавства для експорту зерна та інших сільськогосподарських товарів. Кораблі, згідно з домовленостями, проходили Чорним морем у спеціально створених коридорах. Судна з українською продукцією заходили до Туреччини для огляду.

Нагадаємо, 25 липня у МЗС Великої Британії заявили, що РФ може атакувати цивільні кораблі ракетами для авіаносців по портах. Дипломати вважають, що ескалація в Чорному морі може вийти на вищий рівень.