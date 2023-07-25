Ракетами для авіаносців по портах: РФ може атакувати цивільні кораблі, — МЗС Британії

Після виходу із зернової угоди у Кремля не залишилося політичних обмежувачів — удари по зерновій інфраструктурі завдаються ракетами вагою 5,5 тонни. Тепер же ескалація в Чорному морі може вийти на вищий рівень, попередили дипломати.

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Після того, як важлива зернова угода, по суті, залишилася в минулому, Росія може у якості своїх мішеней в Чорному морі обирати цивільні кораблі. Про це попередили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, повідомляє Sky News.

Глава відомства Джеймс Клеверлі вважає, що наступною сходинкою на шляху російської ескалації можуть стати атаки по цивільних кораблях.

Граючи на підвищення, РФ намагається знищити український зерновий експорт — і проводить атаки на ключові зернові порти, такі як Одеса, Рені, Ізмаїл, Чорноморськ тощо.

"Ми піднімемо питання про настільки обурливих дій на Раді ООН. Росія повинна повернутися до зернової угоди", — сказав голова британського МЗС.

Клеверлі звинуватив у терористичній діяльності російське керівництво, яке, по суті, "утримує в заручниках глобальне постачання продовольства".

"Кухонні" ракети Х-22 і погані розвіддані

З 18 липня РФ помітно збільшила удари далекобійними ракетами по Одесі та інших містах на півдні України.

Примітно, що під час цих обстрілів використовували незвично велику кількість п'ятитонних ракет, які від початку розробляли для ударів по авіаносцях. Х-22 "Буря" (у НАТО їх класифікують як "кухонні" (AS-4 "Kitchen"), вага 5,5 тонни.

Обстріли Одеси та інших південних міст проводяться під тим приводом, що Україна нібито зберігає там зброю

24 липня ЗС РФ обстріляли доки на річці Дунай, приблизно за 200 метрів від румунського кордону. Місцеві ЗМІ виклали запис обстрілів на Дунаї.

Із серпня 2022 року до червня 2023-го, коли діяла зернова угода, РФ здебільшого не атакувала цивільної інфраструктури південних портів України.

У зведенні британської розвідки, опублікованому 25 липня у Twitter, ідеться про те, що після виходу з угоди щодо зерна в Кремля стало менше політичних обмежувачів, а обстріли Одеси та інших південних міст проводять під тим приводом, що Україна нібито зберігає там зброю.

Від початку повномасштабної війни спільною особливістю російських обстрілів було те, що в їхній основі було недостатньо розвідданих і погане цілеспрямоване наведення, зазначають у британському розвідвідомстві.

Нагадаємо, що ексофіцер розвідки MI6 вказав на те, що Китай відмовчується і не коментує обстріли зернової інфраструктури, хоча залишається найбільшим імпортером українських зернових.

Також повідомлялося, що обстріл портів на Дунаї 24 липня — за 200 метрів від території Румунії — став найближчим до кордонів країн НАТО за весь час повномасштабної війни в Україні.