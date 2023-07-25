Ракетами для авианосцев по портам: РФ может атаковать гражданские корабли, — МИД Британии

После выхода из зерновой сделки у Кремля не осталось политических ограничителей — удары по зерновой инфраструктуре наносятся ракетами весом 5,5 тонны. Теперь же эскалация в Черном море может выйти на уровень выше, предупредили дипломаты.

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После того, как важная зерновая сделка, по сути, осталась в прошлом, Россия может в качестве своих мишеней в Черном море выбирать гражданские корабли. Об этом предупредили в Министерстве иностранных дел Великобритании, сообщает Sky News.

Глава ведомства Джеймс Клеверли считает, что следующей ступенью на пути российской эскалации могут стать атаки по гражданским кораблям.

Играя на повышение, РФ пытается уничтожить украинский зерновой экспорт — и проводит атаки на ключевые зерновые порты, такие как Одесса, Рени, Измаил, Черноморск и пр.

"Мы поднимем вопрос о столь возмутительных действиях на Совете ООН. Россия должна вернуться к зерновому соглашению", — сказал глава британского МИД.

Клеверли обвинил в террористической деятельности российское руководство, которое, по сути, "удерживает в заложниках глобальные поставки продовольствия".

"Кухонные" ракеты Х-22 и плохие разведданные

С 18 июля РФ заметно увеличила удары дальнобойными ракетами по Одессе и другим городам на юге Украины.

Примечательно, что во время этих обстрелов использовалось необычно большое количество пятитонных ракет, изначально разрабатывавшихся для ударов по авианосцам. Х-22 "Буря" (в НАТО их классифицируют как "кухонные" (AS-4 "Kitchen"), вес 5,5 тонны.

Обстрелы Одессы и других южных городов проводятся под тем предлогом, что Украина якобы хранит там оружие

24 июля ВС РФ обстреляли доки на реке Дунай, примерно в 200 метрах от румынской границы. Местные СМИ выложили запись обстрелов на Дунае.

С августа 2022 года по июнь 2023-го, когда действовало зерновое соглашение, РФ по большей части не атаковала гражданскую инфраструктуру южных портов Украины.

В сводке британской разведки, опубликованной 25 июля в Twitter, говорится, что после выхода из сделки по зерну у Кремля стало меньше политических ограничителей, а обстрелы Одессы и других южных городов проводятся под тем предлогом, что Украина якобы хранит там оружие.

С начала полномасштабной войны общей особенностью российских обстрелов было то, что в их основе было недостаточно разведданных и плохое целенаведение, отмечают в британском разведведомстве.

Напомним, что экс-офицер разведки MI6 указал на то, что Китай отмалчивается и не комментирует обстрелы зерновой инфраструктуры, хотя остается крупнейшим импортером украинских зерновых.

Также сообщалось, что обстрел портов на Дунае 24 июля — в 200 метрах от территории Румынии — стал самым близким к границам стран НАТО за все время полномасштабной войны в Украине.