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Военный Фокус Российско-украинская война Экспорт зерна из Украины

Война РФ в Украине усилит продовольственный кризис в Африке, — разведка Британии

экспорт зерна
Фото: Shutterstock | Война России против Украины негативно влияет на мир

Динамика сотрудничества со странами Африки за последние четыре года оказалась негативной для РФ, поскольку объемы торговли снизились.

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Последствия войны России против Украины усложнит по всей Африке ситуацию с пищевой безопасностью минимум на два следующих года. Об этом информирует разведка Великобритании в сводке 28 июля.

Длительный конфликт способен негативно повлиять на весь африканский контент. Отсутствие реализации Черноморской зерновой инициативы навредит в первую очередь этому региону.

В разведке также обратили внимание, что в Африке уже меньше отдают сотрудничеству с Россией. Еще четыре года назад на первом саммите в Сочи глава Кремля Владимир Путин обещал странам Африки двукратное увеличение товарооборота, а именно — до 40 миллиардов долларов. Динамика сотрудничества оказалась отрицательной для РФ, но объемы торговли не выросли, а снизились до 18 миллиардов долларов.

Эту цифру Путин, по информации Fortune, назвал в своей недавно опубликованной статье. На Россию приходится лишь один процент от иностранных инвестиций, приходящих в Африку — даже остров Маврикий вкладывает больше.

Прекращение Черноморской зерновой инициативы

Кремль 17 июля заявил о прекращении действия "зерновой сделки" и о возвращении к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена. Представители России не соглашались регистрировать новые корабли с 27 июня. После этого РФ усилила атаки на Одесскую область, в частности, портовую инфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский назвал цели Кремля после выхода из "зерновой сделки". По словам президента Украины, в России настроены радикально и хотят заработать на войне, пока есть такая возможность. Все это происходит из-за того, что Путину позволили не уважать международное право.

Что такое зерновая сделка

Черноморская зерновая инициатива предусматривает транспортировку зерна и других пищевых продуктов из украинских портов. Документы, которые были подписаны, регулируют нормы соблюдения безопасного судоходства для экспорта зерна и других сельскохозяйственных товаров. Корабли, согласно договоренностям, проходили по Черному морю в специально созданных коридорах. Суда с украинской продукцией заходили в Турцию для осмотра.

Напомним, 25 июля в МИД Великобритании заявили, что РФ может атаковать гражданские корабли ракетами для авианосцев по портам. Дипломаты считают, что эскалация в Черном море может выйти на более высокий уровень.