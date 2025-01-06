На Волыни шутники высыпали два мешка зерна во время щедрования: какая реакция людей (видео)

Мешки с пшеницей, которыми двое шутников слишком щедро посевали на Рождество, вызвали возмущение у части украинцев. Других же беспокоило лишь то, кто будет убирать и сколько времени на это потратит.

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Двое жителей Волыни поздравили знакомых на Рождество, придя посевать с двумя мешками зерна. На видео, снятом хозяевами, показали прихожую, записанную пшеницей едва ли не по косточки. Украинцы, увидев запись, реагировали по-разному. Были комментаторы, которые возмущались и критиковали. Другие же говорили, что это такая традиция и люди просто веселятся. Неожиданный обычай на Рождество, на который громко отреагировали в сети, показали на видео, опубликованном в TikTok.

Видео с кадрами щедрования на Рождество появилось в сети ориентировочно 3 января 2025 года. 19-секундную запись опубликовал пользователь с ником patibusss. Можно увидеть, что события происходят в частном доме, как указано, на Волыни. В какой-то момент открывается дверь и появляется молодой человек с мешком на плечах. Затем он резко им взмахивает и высыпает содержимое на пол: зерно засыпает прихожую под ногами оператора и гостя. После этого заходит еще один человек, который делает то же самое — рассыпает пшеницу. Слышно, как люди смеются и поздравляют с Рождеством и Новым годом.

"Сею, сею, посеваю, с Новым годом вас поздравляю. Сейся-родись рожь-пшеница", — выкрикивает один из щедровальщиков.

Скандал на Рождество — какова реакция украинцев

Под видео с щедрованием, для которого на пол высыпали два мешка зерна, в течение трех дней собрало почти 2,5 тыс. комментариев. Некоторые из комментаторов вспоминал о том, как трудно жилось людям во время Голодомора, поэтому не стоит шутить с такими важными вещами. Также писали, что хлеб и пшеница — это не то, с чем можно так без уважения обращаться.

"Как можно насмехаться над зерном! Люди, вспомните о Голодоморе! Люди, с зерном так нельзя, это хлеб", — писали в комментариях.

Другие же обращали внимание на другое. Некоторые интересовались, кто же будет убирать зерно, рассыпанное в прихожей, и советовали поручить это дело шутникам. Другие уверяли, что ничего страшного в действиях мужчин нет. С одной стороны, вспоминали, что это такой местный обычай. С другой, говорили, что пшеница не пропадет — ею накормят, например, домашний скот. Также объясняют, что обычно щедровальники приходят с меньшим количеством зерна. Кто-то рассказал, как во время такого обряда из ведра выпала дохлая мышь.

"1. убрать можно за 10-15 минут. 2. Зерно пойдет скоту, птицам или даже на посадку. 3. Какая вам разница, почему вы такие злые? Хозяева довольны, это главное", — отметил один из комментаторов.

Скандал на Рождество — реакция украинцев на рассыпанное зерно Фото: Скриншот

Отметим, перед новогодними праздниками, в сети возник еще один скандал на Рождество, связанный с певицей Катей Чили. Певица написала в Facebook, что не хочет видеть в Украине еврейский символ — Ханукию, которую зажгли на центральных площадях Киева, Львова, ряда других городов. Украинцы в сети отреагировали не однозначно: кто-то поддерживал спикерку и говорил о важности украинских символов, а кто-то критиковал и подчеркивал, что евреи — также часть украинского народа.

Напоминаем, в Перу произошел инцидент с местным мэром, который на Рождество переоделся в Санта Клауса и выехал на центральную площадь на санях с оленями.