ВСУ переходят на новую модель обеспечения питанием бойцов, — Минобороны

Периодически всплывают факты о поставках армейцам некачественных продуктов. Новая система создаст дополнительные механизмы контроля их качества, а также обеспечит непрерывность снабжения.

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Министерство обороны Украины представило новую модель обеспечения питанием украинской армии, разработанную закупочным агентством "Государственный оператор тыла" (ДОТ). Об этом 9 сентября сообщили представители оборонного ведомства на встрече с потенциальными поставщиками и производителями.

По данным Минобороны, пилотный проект будет запущен в нескольких областях страны с февраля 2025 года. На первом этапе новая модель будет внедрена в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. В течение первого года она будет функционировать параллельно с текущей системой снабжения.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что основная цель реформы — улучшение качества поставляемой продукции и повышение эффективности процесса обеспечения. Новая система создаст дополнительные механизмы контроля за качеством продуктов, поставляемых для нужд Вооруженных сил Украины, а также обеспечит непрерывность снабжения.

Согласно новой модели, поставщики будут получать компенсацию за товар и оплату за сопутствующие услуги, такие как складирование и транспортировка, на основе соглашения об уровне услуг.

Важным элементом новой системы станет фиксированная предельная стоимость продукции в каталогах. Около 75% товаров будет закупаться напрямую через открытые площадки ДОТ, а оставшиеся категории продукции поставщики смогут приобретать самостоятельно у субподрядчиков, которых также будут контролировать на соответствие стандартам.

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Также ДОТ внедрит черный список для компаний, нарушающих договорные обязательства. Это ограничит возможность недобросовестных поставщиков участвовать в процессе обеспечения питания армии в будущем.

"Наша главная цель — обеспечить повышение уровня как качества продуктов, которые получают Вооруженные силы, так и эффективности самого процесса снабжения. Чтобы при соблюдении прозрачных правил игры все участники процесса были заинтересованы в обеспечении непрерывного и качественного снабжения ВСУ", — отметила программный директор по направлению питания ДОТ Галина Литош.

Напомним, 4 сентября журналистка Татьяна Николаенко сообщила, что под украинские военнослужащие под Покровском получают некачественные продукты. В частности, бойцам на передовую поставляли испорченное мясо.