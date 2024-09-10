ЗСУ переходять на нову модель забезпечення харчуванням бійців, — Міноборони

Періодично спливають факти про постачання армійцям неякісних продуктів. Нова система створить додаткові механізми контролю їхньої якості, а також забезпечить безперервність постачання.

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Міністерство оборони України представило нову модель забезпечення харчуванням української армії, розроблену закупівельним агентством "Державний оператор тилу" (ДОТ). Про це 9 вересня повідомили представники оборонного відомства на зустрічі з потенційними постачальниками та виробниками.

За даними Міноборони, пілотний проєкт буде запущено в кількох областях країни з лютого 2025 року. На першому етапі нова модель буде впроваджена в Києві, Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях. Протягом першого року вона функціонуватиме паралельно з поточною системою постачання.

Заступник міністра оборони Дмитро Клименков наголосив, що основна мета реформи — поліпшення якості продукції, що постачається, та підвищення ефективності процесу забезпечення. Нова система створить додаткові механізми контролю за якістю продуктів, що постачаються для потреб Збройних сил України, а також забезпечить безперервність постачання.

Згідно з новою моделлю, постачальники отримуватимуть компенсацію за товар і оплату за супутні послуги, як-от складування і транспортування, на основі угоди про рівень послуг.

Важливим елементом нової системи стане фіксована гранична вартість продукції в каталогах. Близько 75% товарів закуповуватимуть безпосередньо через відкриті майданчики ДОТ, а решту категорій продукції постачальники зможуть купувати самостійно у субпідрядників, яких також контролюватимуть на відповідність стандартам.

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Також ДОТ запровадить чорний список для компаній, які порушують договірні зобов'язання. Це обмежить можливість недобросовісних постачальників брати участь у процесі забезпечення харчування армії в майбутньому.

"Наша головна мета — забезпечити підвищення рівня як якості продуктів, що отримують Збройні сили, так і ефективності самого процесу постачання. Щоб при дотриманні прозорих правил гри всі учасники процесу були зацікавлені в забезпеченні безперервного та якісного постачання ЗСУ", — зазначила програмна директорка з напрямку харчування ДОТ Галина Літош.

Нагадаємо, 4 вересня журналістка Тетяна Ніколаєнко повідомила, що українські військовослужбовці під Покровськом отримують неякісні продукти. Зокрема, бійцям на передову постачали зіпсоване м'ясо.