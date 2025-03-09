Правда или миф: действительно ли слоны обустраивают кладбища для умерших сородичей

Истории об огромных кладбищах, куда слоны отправляются умирать, — это лишь малая часть интересного поведения этих млекопитающих, связанного со смертью.

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Согласно легендам, когда слоны понимают, что приближается их смерть, они отправляются в определенное место, чтобы умереть среди останков своих сородичей, и со временем эти останки образуют так называемые "кладбища слонов". Такие кладбища намекают на заманчивую перспективу того, что слоны могут понимать и предвидеть свою собственную смерть. Но существуют ли эти места на самом деле, и знают ли слоны, когда они умрут? Об этом пишет Live Science.

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В Африке иногда обнаруживают большое количество туш слонов в относительно ограниченном пространстве. Но в этих редких случаях появление кучи туш слонов было связана с засухой, браконьерством или токсичным цветением водорослей в водоемах, которые отравляют сотни слонов за один раз, говорит Лиэнн Прупс из Университетв Портсмута, которая изучает поведение животных, связанное со смертью.

По словам Прупс, так и не удалось доказать, что такие кладбища образуются из-за того, что слоны намеренно приходили туда, чтобы умереть. То есть эта идея, вошедшая в массовую культуру, является мифом.

В то же время, как показывают недавние исследования, это не значит, что слоны не испытывают эмоционального опыта смерти. На самом деле, ученые считают, что существует возможность того, что слоны хоронят своих сородичей.

Например, в Индии, было зафиксировано пять случаев, когда детеныши азиатских слонов были найдены почти полностью зарытыми в илистых канавах, и только их ноги торчали из почвы. Ученые пришли к выводу, что слоны закапывали туши без использования каких-либо вспомогательных средств. Похожие захоронения были обнаружены и у африканских слонов, когда туши умерших детенышей были найдены покрытыми ветками и листьями.

Ученые считают, что существует возможность того, что слоны хоронят своих сородичей Фото: Live Science

В то же время Прупс говорит, что нельзя быть полностью уверенными в том, что захоронения были преднамеренными, ведь ученые еще напрямую никогда не видели, как слоны хоронят своих детенышей. Прупс считает, что, возможно, слоны действительно понимают смерть на эмоциональном уровне, а потому, возможно, они действительно, как люди, хоронят своих умерших.

Хотя остаются вопросы вокруг этого аспекта поведения слонов, все же ученые обнаружили интригующее поведение этих животных, связанное со смертью. Слоны были замечены несущими мертвых детенышей в течение часов или дней и оказалось, что они также дежурят возле тел умерших членов стада. Ученые зафиксировали признаки стресса у слонов, когда те находись рядом с мертвыми сородичами.

Исследования показывают, что слоны иногда взаимодействуют с останками своих сородичей, трогая и обнюхивая кости. Африканские слоны проявляют большой интерес к черепам и бивням других слонов своего собственного вида. Ученые считают, что они узнают умерших представителей своего вида и судя по физическим признакам волнения, которые слоны проявляли в присутствии костей, эти останки вызывают эмоциональную реакцию.

В то же время исследования показывают, что слоны не совершают намеренного путешествия, чтобы "пообщаться" с останками своих мертвых сородичей. Прупс говорит, что правда состоит в том, что мы не знаем, понимают ли слоны, что они когда-нибудь умрут и нет никаких убедительных доказательств того, что другие виды понимают это.

На нашей планете есть много мест, где существуют виды, живущие только в одном месте. Одним из таких удивительных мест является гора Рорайма с плоской вершиной, которая находится на границе трех стран в Южной Америке, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили скрытую сеть водных каналов древней Месопотамии. Ученые обнаружили древнюю ирригационную систему, которая снабжала земледельческие участки водой из реки Евфрат до первого тысячелетия до нашей эры.