Правда чи міф: чи справді слони облаштовують кладовища для померлих родичів

Історії про величезні кладовища, куди слони вирушають помирати, — це лише мала частина цікавої поведінки цих ссавців, пов'язаної зі смертю.

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Згідно з легендами, коли слони розуміють, що наближається їхня смерть, вони вирушають у певне місце, щоб померти серед решток своїх родичів, і згодом ці рештки утворюють так звані "кладовища слонів". Такі цвинтарі натякають на привабливу перспективу того, що слони можуть розуміти і передбачати свою власну смерть. Але чи існують ці місця насправді, і чи знають слони, коли вони помруть? Про це пише Live Science.

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В Африці іноді виявляють велику кількість туш слонів у відносно обмеженому просторі. Але в цих рідкісних випадках поява купи туш слонів була пов'язана з посухою, браконьєрством або токсичним цвітінням водоростей у водоймах, що отруюють сотні слонів за один раз, каже Ліенн Прупс з Університету Портсмута, яка вивчає поведінку тварин, пов'язану зі смертю.

За словами Прупс, так і не вдалося довести, що такі кладовища утворюються через те, що слони навмисно приходили туди, щоб померти. Тобто ця ідея, що увійшла в масову культуру, є міфом.

Водночас, як показують нещодавні дослідження, це не означає, що слони не відчувають емоційного досвіду смерті. Насправді, вчені вважають, що існує можливість того, що слони ховають своїх родичів.

Наприклад, в Індії, було зафіксовано п'ять випадків, коли дитинчата азіатських слонів були знайдені майже повністю заритими в мулистих канавах, і тільки їхні ноги стирчали з ґрунту. Вчені дійшли висновку, що слони закопували туші без використання будь-яких допоміжних засобів. Схожі поховання було виявлено і в африканських слонів, коли туші померлих дитинчат було знайдено вкритими гілками та листям.

Учені вважають, що існує можливість того, що слони ховають своїх родичів Фото: Live Science

Водночас Прупс каже, що не можна бути повністю впевненими в тому, що поховання були навмисними, адже вчені ще напряму ніколи не бачили, як слони ховають своїх дитинчат. Прупс вважає, що, можливо, слони дійсно розуміють смерть на емоційному рівні, а тому, можливо, вони дійсно, як люди, ховають своїх померлих.

Хоча залишаються питання навколо цього аспекту поведінки слонів, все ж вчені виявили інтригуючу поведінку цих тварин, пов'язану зі смертю. Слони були помічені несучими мертвих дитинчат протягом годин або днів і виявилося, що вони також чергують біля тіл померлих членів стада. Вчені зафіксували ознаки стресу у слонів, коли ті перебували поруч із мертвими родичами.

Дослідження показують, що слони іноді взаємодіють з останками своїх родичів, торкаючись і обнюхуючи кістки. Африканські слони виявляють великий інтерес до черепів і бивнів інших слонів свого власного виду. Вчені вважають, що вони впізнають померлих представників свого виду і, судячи з фізичних ознак хвилювання, які слони проявляли в присутності кісток, ці останки викликають емоційну реакцію.

Водночас дослідження показують, що слони не здійснюють навмисної подорожі, щоб "поспілкуватися" з останками своїх мертвих родичів. Прупс каже, що правда полягає в тому, що ми не знаємо, чи розуміють слони, що вони коли-небудь помруть, і немає ніяких переконливих доказів того, що інші види розуміють це.

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