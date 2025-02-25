Слони насправді хворіють на рак частіше, ніж всі думали: але у них є один секрет

Поряд з іншими великими тваринами, слони хворіють на рак навіть частіше, ніж дрібні види, хоча й не так часто, як передбачає їхній розмір.

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Теоретично великі тварини повинні хворіти на рак частіше за дрібних, і протягом десятиліть біологи не могли зрозуміти, чому це не так. Багато вчених сподівалися, що рішення для лікування раку в людей може полягати в геномі слона, але нове дослідження стверджує, що цей напрямок досліджень насправді лише відвертає увагу вчених від відкриття, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили, що великі тварини, зокрема слони, насправді дуже схильні до раку. По суті, що більша тварина, то більше клітин у її тілі, а отже, то більше разів ці клітини будуть ділитися. Більш тривала тривалість життя також вимагає більшої кількості поділів клітин, і хоча розмір тварини не завжди пророкує її тривалість життя, ці два фактори, як правило, йдуть рука об руку.

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Відомо, що кожен поділ клітин несе в собі небезпеку того, що щось піде не так, внаслідок чого виникне мутація. Більшість мутацій не призводять до раку, але досить багато, щоб підвищений поділ став ризиком раку. Спостереження майже 50 років тому, що цього не відбувається, було названо парадоксом Пето на честь сера Річарда Пето, який першим про це повідомив.

Поширена думка про те, що рак рідкісний або відсутній у таких видів, як слони й акули, дає вченим надію на виявлення ефективних способів лікування для людей. Однак група вчених під керівництвом професора Кріса Вендітті з Університету Редінга дійшла висновку, що ці твердження невірні.

Під час дослідження вчені порівняли показники захворюваності на рак у 263 видів, включно з великими видами, як-от слони та жирафи, і деякими великими рептиліями. Аналогічне дослідження було проведено і торік, проте дало неоднозначні результати. З одного боку, ця робота дійшла висновку, що показники захворюваності на рак вищі серед великих тварин, що суперечить парадоксу, але з іншого боку, цей зв'язок був слабким. Вчені також виявили, що триваліша вагітність, ймовірно, також пов'язана з нижчими показниками захворюваності на рак.

За словами професора Вендітті, вони з колегами використовували дані, зібрані для дослідження і провели власний аналіз. Результати вказують на те, що більші тварини, такі як слони, насправді стикаються з вищими показниками захворюваності на рак. Під час дослідження вчені вивчили відмінність між птахами й ссавцями та дійшли висновку, що в обох групах у більших видів вищі показники захворюваності на рак.

І все ж, вчені не повністю відкидають ідею про те, що слони мають імунітет. Дослідження показують, що у цих тварин дійсно вищий рівень захворюваності на рак, ніж у мишей, але вони також схожі на тварин, які важать приблизно в 10 разів менше — наприклад, тигрів. Простими словами, у слонів, ймовірно, є кілька трюків у рукаві.

За словами співавтора дослідження, доктора Джоанни Бейкер, коли видам необхідно було стати більшими, вони, схоже, також виробили чудовий захист від раку. Вчені стверджують, що слони розробили складні біологічні інструменти, щоб "тримати рак під контролем". По суті, така адаптація є чудовим прикладом того, як еволюція знаходить розв'язання складних проблем.

Ученим уже відомо кілька трюків, які використовують деякі види. Наприклад, у слонів близько 20 копій гена TP53, який пригнічує пухлини, а у людей — одна, на хромосомі 17.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися визначати лівшів і правшів у слонів за зморшками.