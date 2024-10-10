Куди вкаже хобот. Учені навчилися визначати шульг і правшів у слонів за зморшками

Дослідники виявили, що зморшки у слонів можуть показати, як саме тварини використовують свій хобот.

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У той час як люди діляться на шульг і правшів залежно від того, яку руку використовують частіше, слони діляться на шульг і правшів залежно від того, який бік хобота вони використовують. У новому дослідженні вчені виявили те, що допоможе визначити "хоботоносність" слона, лише глянувши на нього, пише The Guardian.

Дослідники виявили, що товстошкірі тварини демонструють майже рівний поділ з погляду того, в який бік вони вважають за краще згинати хобот. І тепер учені вважають, що можуть визначити вподобання слонів лише поглянувши на їхні зморшки. Спостереження показують, що у слонів-лівшів, які підбирають предмети до лівого боку тіла, більше зморшок і довші вуса на лівій стороні хобота, водночас на правій — вони майже стерті через частішу взаємодію із землею.

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За словами співавтора дослідження, доктора Міхаеля Брехта з Берлінського університету, різниця в довжині вусів настільки велика, що її складно не помітити. Водночас різниця у зморшках менш помітна, проте вона все одно значна — це вказує на те, що візерунки зморшок, як мінімум, частково залежать від використання.

На думку команди, їхня робота є найповнішим дослідженням розвитку зморшок на хоботі протягом усього життя в азійських і африканських слонів. Під час дослідження вчені вивчили хоботи померлих слонів і виявили, що відстань між зморшками на хоботах дорослих особин зменшується в міру просування від основи до кінчика.

Цікаво, що в азійських слонів набагато більше зморшок на верхній стороні хобота — це пов'язано з великою кількістю глибоких складчастих зморшків. За словами Брехта, вони з колегами вважають, що зморшки роблять хоботи більш гнучкими та трохи схожими на складки акордеона. Команда також вважає, що ця теорія, ймовірно, може пояснити, чому в азійських слонів більше зморшок на хоботі.

Дослідники виявили, що в африканських слонів на кінчиках хоботів розташовані дві пальцеподібні структури, які допомагають тваринам захоплювати предмети. Водночас в азійських слонів є лише одна подібна структура — у результаті цьому виду часто доводиться обхоплювати предмети хоботом. Для такого обхвату хобот має бути гнучкішим і вчені вважають, що саме цим зумовлена більша кількість зморшок у тварин.

Не менш цікавим здалося і те, що кількість зморшок не однакова по обидва боки хобота. Вчені припустили, що це пов'язано з "хоботоподібністю" слонів. І хоча відомо, що у слонів при народженні є зморшки на хоботі, дослідження проливає світло на те, як вони формуються в утробі матері.

Під час дослідження вчені також вивчили, як дитинчата слонів розвиваються в утробі матері: між 80-м і 150-м днем вагітності кількість зморшок на хоботі дитинчати подвоювалася кожні 20 днів або близько того, а потім цей процес різко сповільнювався. Спостереження показує, що пізні зморшки у слонів насправді додаються дуже повільно, проте в азійських слонів це відбувається швидше, ніж в африканських.

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