Куда укажет хобот. Ученые научились определять левшей и правшей у слонов по морщинам

Исследователи обнаружили, что морщины у слонов могут показать, как именно животные используют свой хобот.

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В то время как люди делятся на левшей и правшей в зависимости от того, какую руку используют чаще, слоны делятся на левшей и правшей в зависимости от того, какую сторону хобота они используют. В новом исследовании ученые обнаружили то, что поможет определить "хоботоносность" слона, лишь взглянув на него, пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили, что толстокожие животные демонстрируют почти равное разделение с точки зрения того, в какую сторону они предпочитают сгибать хобот. И теперь ученые считают, что могут определить предпочтения слонов лишь взглянув на их морщины. Наблюдения показывают, что у слонов-левшей, которые подбирают предметы к левой стороне тела, больше морщин и более длинные усы на левой стороне хобота, в то же время на правой — они почти стерты из-за более частого взаимодействия с землей.

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По словам соавтора исследования, доктора Михаэля Брехта из Берлинского университета, разница в длине усов настолько большая, что ее сложно не заметить. В то же время разница в морщинах менее заметна, однако она все равно значительна — это указывает на то, что узоры морщин, как минимум, частично зависят от использования.

По мнению команды, их работа является наиболее полным исследованием развития морщин на хоботе в течение всей жизни у азиатских и африканских слонов. В ходе исследования ученые изучили хоботы умерших слонов и обнаружили, что расстояние между морщинами на хоботах взрослых особей уменьшается по мере продвижения от основания к кончику.

Любопытно, что у азиатских слонов гораздо больше морщин на верхней стороне хобота — это связано с большим количеством глубоких складчатых морщин. По словам Брехта, они с коллегами полагают, что морщины делают хоботы более гибкими и немного похожими на складки аккордеона. Команда также полагает, что это теория, вероятно, может объяснить, почему у азиатских слонов больше морщин на хоботе.

Исследователи обнаружили, что у африканских слонов на кончиках хоботов расположены две пальцеобразные структуры, помогающие животным захватывать предметы. В то же время у азиатских слонов есть лишь одна подобная структура — в результате этому виду часто приходится обхватывать предметы хоботом. Для такого обхвата хобот должен быть более гибким и ученые полагают, что именно этим обусловлено большее количество морщин у животных.

Не менее любопытным показалось и то, что количество морщин не одинаково по обе стороны хобота. Ученые предположили, что это связано с "хоботообразностью" слонов. И хотя известно, что у слонов при рождении есть морщины на хоботе, исследование проливает свет на то, как они формируются в утробе матери.

В ходе исследования ученые также изучили, как детеныши слонов развиваются в утробе матери: между 80-м и 150-м днем беременности количество морщин на хоботе детеныша удваивалось каждые 20 дней или около того, а затем этот процесс резко замедлялся. Наблюдение показывает, что поздние морщины у слонов на самом деле добавляются очень медленно, однако у азиатских слонов это происходит быстрее, чем у африканских.

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