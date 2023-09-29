Поражают интеллектом. Ученые обнаружили, что слоны крайне изобретательны в решении головоломок (видео)

Причем некоторые из животных намного лучше справляются с поставленными задачами, чем другие особи.

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Слоны известны своим интеллектом и сложной социальной жизнью. Настолько, что некоторые исследователи утверждают, что этих качеств достаточно, чтобы считать слонов самоодомашненными — это качество ранее приписывалось лишь людям и бонобо, пишет Gizmodo.

В новом исследовании, ученые изучающие диких азиатских слонов в заповеднике, обнаружили, что некоторые и них гораздо более изобретательны в решении головоломок, содержащих лакомства, чем другие.

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Новое исследование продлилось полгода, в течение которых ученые изучали поведение слонов, живущих в заповеднике Салакпра в Канчанабури (Таиланд). По всему заповеднику были установлены коробки с джекфрутом — любимым лакомством слонов. Каждая из коробок состояла из трех отделений, каждое из которых необходимо было открывать по-разному, чтобы получить доступ к желаемому лакомству. Далее ученые разместили на территории заповедника камеры и тали наблюдать за поведением слонов — могут ли они решить головоломки и какие способы используют для этого.

По словам ведущего автора исследования Сары Джейкобсон, докторанта психологии, изучающей когнитивные способности животных в Высшем центре CUNY и Хантер-колледже, в общей сложности за полгода ученые зафиксировали 77 слонов, которые приблизились к ящикам. 44 из них решили взаимодействовать с ними и только 11 слонам удалось решить головоломку, чтобы добыть лакомство: 8 решили 2 головоломки, а 5 справились со всеми тремя.

По словам команды, нам еще много неизвестно о поведении слонов, однако результаты данного исследования вносят немного ясности. Джейкобсон отмечает, что их работа, по сути, стала первой, показывающей, что отдельные дикие слоны имеют различную готовность и способность решать проблемы, чтобы получить еду.

Кроме того, ученые обнаружили, что на поведение слонов, так же как и у людей, влияет несколько факторов. Например, животные, решающие больше всего головоломок, совершали повторные подходы к ящикам и, как правило, оказались более настойчивыми.

Команда отмечает, что понимание интеллекта и поведения слонов и других животных в действительности может помочь ученых обеспечить их выживание в местах, не затронутых деятельностью человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили нечто удивительное в поведении африканских слонов.