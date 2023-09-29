Вражають інтелектом. Учені виявили, що слони вкрай винахідливі у вирішенні головоломок (відео)

До того ж деякі з тварин набагато краще справляються з поставленими завданнями, ніж інші особини.

Related video

Слони відомі своїм інтелектом і складним соціальним життям. Настільки, що деякі дослідники стверджують, що цих якостей достатньо, аби вважати слонів самоодомашненими — цю якість раніше приписували лише людям і бонобо, пише Gizmodo.

У новому дослідженні вчені, які вивчають диких азійських слонів у заповіднику, виявили, що деякі з них набагато винахідливіші у вирішенні головоломок, які містять ласощі, ніж інші.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нове дослідження тривало пів року, протягом яких учені вивчали поведінку слонів, що живуть у заповіднику Салакпра в Канчанабурі (Таїланд). По всьому заповіднику були встановлені коробки з джекфрутом — улюбленими ласощами слонів. Кожна з коробок складалася з трьох відділень, кожне з яких необхідно було відкривати по-різному, щоб отримати доступ до бажаних ласощів. Далі вчені розмістили на території заповідника камери та почали спостерігати за поведінкою слонів — чи можуть вони розв'язати головоломки та які способи використовують для цього.

За словами провідної авторки дослідження Сари Джейкобсон, докторантки психології, кая вивчає когнітивні здібності тварин у Вищому центрі CUNY і Гантер-коледжі, загалом за пів року вчені зафіксували 77 слонів, які наблизилися до ящиків. 44 з них вирішили взаємодіяти з ними, і тільки 11 слонам вдалося розв'язати головоломку, щоб добути ласощі: 8 вирішили 2 головоломки, а 5 впоралися з усіма трьома.

За словами команди, нам ще багато невідомо про поведінку слонів, проте результати цього дослідження вносять трохи ясності. Джейкобсон зазначає, що їхня робота, по суті, стала першою, яка показує, що окремі дикі слони мають різну готовність і здатність розв'язувати проблеми, щоб отримати їжу.

Зокрема, вчені виявили, що на поведінку слонів, так само, як і в людей, впливають кілька факторів. Наприклад, тварини, які розв'язували найбільше головоломок, здійснювали повторні підходи до скриньок і, як правило, виявилися наполегливішими.

Команда зазначає, що розуміння інтелекту й поведінки слонів та інших тварин насправді може допомогти вченим забезпечити їхнє виживання в місцях, не порушених діяльністю людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили щось дивовижне в поведінці африканських слонів.