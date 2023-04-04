Дрессировщики от бога. Ученые обнаружили, что дикие слоны были приручены, но вовсе не людьми

Новое международное исследование обнаружило, что некоторые черты этих величественных животных указывают на то, что они были кое-кем одомашнены.

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Потребовались тысячи лет, чтобы животные, имевшие тесные отношения с волками, постепенно превратились в тех, кто сворачивается калачиком у нас на коленях, любит когда ему чешут пузо и едят корм трижды в день. Эти изменения собак не были просто поведенческими, они также предполагали и изменения в строении тела, например: более короткая морда, висячие уши, более выразительные лица, меньшее количество шерстки и более длительное младенчество, пишет Science Alert.

Теперь международная группа исследователей считает, что эти изменения характерны не только для собак, но и многих других животных, которые со временем были одомашнены человеком. Теперь исследователи уверят, что обнаружили подобные черты и в популяциях слонов, а значит кто-то и когда-то смог их приручить.

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Не менее удивительно звучит и предложенная учеными теория, они предполагают, что слоны, вероятно, сами одомашнили себя. Отметим, что одомашнивание представляет собой процесс искусственного отбора представителей каждого поколения животных, а также растений, которые соответствуют лучшим критериям для жизни среди людей. И номером один в этом списке критериев значится "хорошее поведение".

Исследователи отмечают, что многие черты на самом деле могут быть выбраны непреднамеренно, однако некоторые гены все же идут рука об руку с генами послушного компаньона, придавая большинству животных менее стройный и угрожающий вид. Совокупность характеристик, которые присущи спокойным, милым и довольным животным также называют "синдромом одомашнивания", он увы не поможет выжить в дикой природе, однако точно станет плюсом в жизни с человеком.

В 2017 году антрополог из Университета Дьюка Брайан Хэйр пошел дальше и предположил, что концепция синдрома одомашнивания может также быть применена и к людям. Гипотеза самоодомашнивания человека предполагает, что наша эволюция двигалась от среднего к позднему палеолиту с предпочтением менее агрессивных и более просоциальных партнеров. В результате наша способность к общению постоянно находилась под давлением, что облегчило языковые навыки и, вероятно, повлияло на размер и форму черепа, что на самом деле мало чем отличается от того, что произошло с черепами наших питомцев.

Исследователи предполагают, что человек, видимо, может быть не единственным приматом, которому удалось одомашнить себя, отдав предпочтение более мирному, а не насильственному существованию. Ученые также полагают, что самоодомашнивание, возможно, также произошло и у нашего близкого родственника бонобо (Pan paniscus), так как у этого вида отсутствует агрессивное поведение, свойственное другому близкому родственнику — шимпанзе.

Теперь же исследователи полагают, что на арене появились два новых вида, которые также претендуют на звание примеров одомашнивания — речь идет об африканских и азиатских слонах.

В ходе исследования ученые собрали целый список сходств между людьми, бонобо и слонами, которые служат доказательством того, что они прошли процесс одомашнивания. А именно:

изменения черепа — стал менее вытянутым, уменьшилось количество зубов, челюсти укоротились;

склонность к мирному общению, с примерами упреждающей, а не реактивной агрессии;

участие младенцев в социальных и несоциальных играх, которые способствуют социализации и установлению связей;

взрослые направляют и заботятся о потомстве, даже если не являются прямыми родственниками.

Исследователи также изучили сотни генов, которые, вероятно, участвуют в изменениях в эмбриональных тканях, и, как считается, частично ответственны за одомашнивание. Теперь они полагают, что им удалось обнаружить доказательства того, что именно эволюция подтолкнула минимум к нескольким десяткам таких последовательностей у слонов.

Ученые отмечают, что пока это предположение остается лишь теорией, однако если им удастся найти более весомые доказательства, возможно, в дальнейшем они обнаружат другие виды животных, которые также претерпели процесс самоодомашнивания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые случайным образом выяснили особенности слонов.