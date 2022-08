Эластичный хобот: ученые случайным образом выяснили особенности слонов

Исследователей заинтересовали хоботы слонов, эластичность которых была неоднородной.

В зоопарке Атланты в 2020 году саванный слон Келли потянулся перекусить. В ее действиях выявили нечто странное. Кожа на верхней части ее туловища натянулась больше, чем на нижней. Высокоскоростные камеры засняли это на видео, сообщает ScienceNewsExplores.

"Но в этом не было никакого смысла, — говорит Эндрю Шульц. Он инженер-механик в Технологическом институте Джорджии в Атланте. Ученые предположили, что кожа на хоботах слонов в значительной степени растягивается по всему телу. Шульц отправил данные о Келли и слоне-самце – Мшоло – коллегам для получения второго мнения. "О да, ваши данные неверны", — вспоминает он их слова.

Но последующие эксперименты показали обратное. Эти исследования включали в себя растягивание кусочков кожи слона в лаборатории. И они показали такое же странное явление. Кожа на верхней и нижней части хобота была совершенно разной.

Жесткая верхняя кожа на хоботе слона сминается в складки, как сложенная кожа щенка шарпея. Однако кожа на нижней стороне лишь слегка морщинистая. Шульц и его коллеги теперь показывают, что сложенная верхняя кожа примерно на 15 процентов эластичнее, чем нижняя.

Команда поделилась своими выводами 2 августа в Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам Шульца, эта дополнительная растяжка наверху, вероятно, помогает слонам тянуться вниз и оборачивать хоботом бревно или ветку дерева. Между тем, менее эластичная кожа под ним дает животным хороший захват.

Касательно кожи команда также заметила, что ствол выдвигается, как телескоп. Сначала вытягивается кончик, а затем участки ближе к голове слона. А на кончике туловища больше всего напрягается кожа, а не мышцы. По крайней мере, так сейчас предполагают компьютерные модели.