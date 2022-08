Еластичний хобот: вчені випадково з'ясували особливості слонів

Дослідників зацікавили хоботи слонів, еластичність яких була неоднорідною.

У зоопарку Атланти в 2020 році слониха Келлі потягнулася перекусити. У її діях виявили щось дивне. Шкіра на верхній частині її тулуба натяглася більше, ніж на нижній. Високошвидкісні камери зняли це на відео, повідомляє ScienceNewsExplores.

"Але в цьому не було жодного сенсу, — каже Ендрю Шульц. Він інженер-механік у Технологічному інституті Джорджії в Атланті. Вчені припустили, що шкіра на хоботах слонів значною мірою розтягується по всьому тілу. Шульц відправив дані про Келлі та слона-самця — Мшоло — колегам для отримання ще однієї думки: "О так, ваші дані неправильні", — згадує він їхні слова.

Але наступні експерименти показали протилежне. Ці дослідження включали розтягування шматочків шкіри слона в лабораторії. І вони показали таке ж дивне явище. Шкіра на верхній та нижній частині хобота була зовсім різною.

Жорстка верхня шкіра на хоботі слона змінюється в складки, як складена шкіра щеня шарпея. Однак шкіра на нижній стороні лише трохи зморшкувата. Шульц та його колеги тепер показують, що складена верхня шкіра приблизно на 15 відсотків еластичніша, ніж нижня.

Команда поділилася своїми висновками 2 серпня у Proceedings of the National Academy of Sciences.

За словами Шульца, ця додаткова розтяжка нагорі, ймовірно, допомагає слонам тягтися вниз і обертати хоботом колоду чи гілку дерева. Тим часом менш еластична шкіра під ним дає тваринам гарне захоплення.

Стосовно шкіри команда також помітила, що хобут висувається як телескоп. Спочатку витягується кінчик, а потім ділянки ближчі до голови слона. А на кінчику тулуба найбільше напружується шкіра, а не м'язи. Принаймні так зараз припускають комп'ютерні моделі.