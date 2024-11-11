Еволюційний стусан. Один вид комах повністю змінив свій колір, і в цьому винні люди (фото)

Дослідники виявили, що людська діяльність зруйнувала комунікацію, яка працювала мільйони років.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домом для величезної кількості живих організмів. Деякі з них були змушені застосувати хитру стратегію, щоб вижити в складних умовах, а іншим, на жаль, цього не вдалося. У новому дослідженні вчені виявили ще один яскравий приклад еволюції, викликаної людиною, пише Science Alert.

Новозеландська комаха, відома як довгохвоста веснянка Zelandoperla, застосувала хитру стратегію, щоб уникнути нападу птахів: вид імітував зовнішній вигляд унікальної отруйної веснянки Austroperla — лісової комахи, що відлякує хижаків, виділяючи ціанід. Попередні дослідження вже показали, що веснянки мільйони років наслідували своїх отруйних сусідів, що змінило їхній колір у деяких районах, але тепер усе змінилося.

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Дослідники з Університету Отаго в Новій Зеландії виявили, що в збезлісених районах без Austroperla і з меншою кількістю хижих птахів деякі Zelandoperla відмовилися від своєї личини. Дослідники вважають, що основною причиною такої еволюційної адаптації стала діяльність людини й подальше збезлісення району.

Моделі веснянок, використані в експерименті з хижацтвом. Ліворуч: темніший "імітатор", праворуч: "неімітатор" Фото: Khoisan

Результати нової роботи вчених підкреслюють "можливість швидкої адаптації" популяцій внаслідок раптових змін навколишнього середовища". Науковці виявили, що у довгохвостої веснянки немає власних токсинів, проте їй вдалося переконливо наслідувати токсичний вид, використовуючи власний генетичний набір інструментів, що забарвив деякі особини в темний відтінок чорного дерева.

Така адаптація стала успішною — завдяки їй комахи змогли відлякати пернатих хижаків, нездатних помітити різницю. У результаті птахи трималися якомога далі й від отруйної веснянки, і від її наслідувача.

Однак зникнення лісів призвело до зникнення та Austroperla, оскільки комахи живуть у струмках і харчуються листям і деревними відходами. У збезлісених районах її кращі джерела їжі відсутні, і Austroperla стала менш поширеною. За словами співавтора дослідження, зоолога Джона Вотерса, знищення лісів надалі призвело до зникнення отруйних видів.

Вирубка лісів призвела до швидких змін в екосистемі Фото: Khoisan

У результаті довгохвості веснянки Zelandoperla відмовилися від стратегії імітації отруйного виду, оскільки імітувати стало просто нічого — під час еволюції вони змінили колір. Вчені використовували комбінацію польових спостережень, експериментів з хижаками та аналізу генної карти, щоб показати реакцію комахи на зміни, викликані людиною.

Результати експериментів показують, що хижаки нападають тільки на не мімікрійних веснянок у лісових місцях проживання. Однак у місцях збезлісення хижаків загалом було менше і вони рідше шукали веснянок світлішого забарвлення, ніж їхніх чорних побратимів.

Зазначимо, що вирубка лісів у Новій Зеландії була найбільш інтенсивною з початку 1800-х років, коли прибули перші європейські переселенці. Попри те, що люди порушили мільйони років тому екологічні взаємодії всього за кілька коротких століть, нові результати показують, що деякі види досить стійкі, щоб адаптуватися.

Результати роботи вчених вказують на те, що популяції Zelandoperla втричі відхилилися від своїх чорних відтінків у кількох різних збезлісених регіонах, завжди в тандемі зі скороченням чисельності Austroperla і птахів, що відбувається через зменшення лісового покриву. Цікаво, що ці зрушення спостерігалися в різних частинах ареалу виду.

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