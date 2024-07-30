Вечные химикаты оказались не такими уж и вечными: распадаются на 100% за одну ночь

Ученые из Японии разработали новый метод уничтожения так называемых вечных химикатов.

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В Японии ученые разработали новый метод распада токсичных "вечных химикатов", который происходит при комнатной температуре, пишет New Atlas.

По словам ученых, новый метод расщепляет 100% определенного типа "вечных химикатов" всего за ночь. Более того во время расщепления извлекаются некоторые полезные компоненты для повторного использования.

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Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) – это большой класс химикатов, которые устойчивы к воде и теплу, благодаря своим сильным углеродно-фторным связям. Они идеальны для изготовления антипригарной посуды, пожарной пены, водоотталкивающей одежды и прочего.

Но такие сверхпрочные связи имеют и другу сторону монеты. Такие химикаты остаются в окружающей среде по сути "навсегда". Далее они накапливаются в организме человека и повышают риск диабета, рака, нарушений иммунной системы, а также вызывают проблемы с фертильностью и многое другое.

В новом исследовании ученые из Университета Рицумейкан в Японии разработали новый метод разрушения ПФАС.

Полупроводниковые нанокристаллы сульфида кадмия (CdS), некоторые из которых легированы медью, являются активными ингредиентами в растворе, который также содержит воду, соединение под названием триэтаноламин (TEOA) и, конечно же, химикаты ПФАС, ожидающие обработки.

Такой раствор подвергается воздействию светодиодных ламп с длиной волны 405 нм, после чего нанокристаллы возбуждаются и заставляют молекулы ПФАС прилипать к своей поверхности. В то же время в растворе генерируются и возбуждаются электроны, пока они не удаляют ионы фтора из молекул ПФАС, разрушая эти прочные связи.

Во время экспериментов этот метод успешно разрушил 100% определенного ПФАС, который называется перфтороктансульфонат. С этой задачей раствор справился всего за 8 часов. Другой ПФАС, который называется Nafion, разрушился на 81% за 24 часа. Такого результата удалось достичь при температуре всего 38 °C, что существенно ниже обычно требуемых 400 °C. Такая технология также может восстанавливать ионы фтора, что дает возможность использовать их повторно в промышленности.

Напомним, токсичный ливень наполняет химикатами все 5 Великих озер. Исследователи обнаружили, что во все озера попадает одинаковое количество "вечных химикатов", однако разные озера справляются с ними по-разному.