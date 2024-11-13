Большой секрет австралопитеков: что произошло 3 млн лет назад

Ученые сделали важное открытие, изучив строение рук древних предков человека.

Ученые пришли к выводу, что известная Люси и ее собратья австралопитеки взяли в руки инструменты более 3 млн лет назад. На это указывает анализ мышц рук австралопитеков, пишет LiveScience.

Новое исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что использование инструментов началось задолго до появления на Земле нашего вида – Homo Sapience.

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"Пока мы не можем точно сказать, что ранние люди изготавливали каменные орудия, но результаты показывают, что их руки часто использовались способами, тесно связанными с манипуляцией инструментами", — говорит соавтор исследования из Тюбингенского университета в Германии Фотиос Александрос Каракостис.

В рамках своего исследования ученые изучили места прикрепления мышц на костях рук у трех видов австралопитеков, сравнив их с руками обезьян и людей. Отмечается, что австралопитеки в середине эволюции людей от древних обезьян.

Команда сосредоточилась на энтезах рук – местах, где сухожилия прикрепляют мышцы к костям. Когда мышцы и суставы часто используются, эти места начинают адаптироваться, что приводит к характерным костным изменениям.

"Изучая эти места, мы можем реконструировать то, как мышцы и связки были задействованы на протяжении всей жизни, что дает более четкую картину поведения гомининов", — подчеркивает ученый.

Исследователи изучили энтезы на руках у трех видов австралопитеков и оказалось, что все они могли манипулировать предметами. При этом один из последних гомининов Australopithecus sediba (1,95–1,78 млн лет назад) обладал более человеческими руками, чем двое более древних A. africanus (3,7–3,4 млн лет назад) и A. afarensis (3,7–3 млн лет назад).

Обезьяны могут хватать и манипулировать предметами, но ловкость их рук часто ограничена анатомией. В это же время Homo Sapience обладают двумя ключевыми особенностями, которые делают наш руки более ловкими.

Первая дорсальная межкостная мышца расположена на ладони между большим и указательным пальцами и позволяет нам аккуратно зажимать предметы.

"Эта уникальная функциональность обеспечивала ранних гоминидов ловкостью, необходимой для эффективного манипулирования объектами, включая инструменты, что проложило путь как технологическому, так и культурному прогрессу", — говорит первый автор исследования Яна Кунце, палеоантрополог из Тюбингенского университета.

Мизинец также играет важную роль в хватании, подобном человеческому. Даже ранние гоминиды, такие как A. afarensis и A. Sediba, использовали мизинец для повседневных задач, таких как работа с инструментами и приготовление пищи.

"Эволюция большого пальца и мизинца имела решающее значение для эволюции гоминидов в целом, заложив основу для ловкости руки, которой сейчас могут похвастаться люди", — добавляет Кунце.

Дело в том, что вопрос о том, насколько ловкими были руки австралопитеков, напрямую связан с тем, какой же вид первым изготовил и начал использовать инструменты.

"Исследование показывает, что вид Australopithecus afarensis, к которому принадлежала Люси, часто выполнял человекоподобные хватательные движения, что предполагает умелое манипулирование предметами в руках", — подытожили ученые.

Напомним, предок человека "Люси", которому почти 4 млн лет, мог ходить прямо. Недавнее исследование с использованием передового 3D-моделирования мышц пролило новый свет на нашего древнего предка, известного как "Люси", представителя вида австралопитеков афарских (Australopithecus afarensis). Люси жила около 3,2 миллиона лет назад.