Екстремальна еволюція. Слони в Мозамбіку відмовилися від бивнів, щоб вижити: у чому причина (фото)

Слонам у Мозамбіку довелося екстремально швидко еволюціонувати, щоб браконьєри більше не цікавилися ними.

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Еволюцію часто зображують, як тривалий і болісний процес, що вимагає поколінь крихітних змін, які накопичуються з плином часу. Однак чи так це насправді? Спостереження показують, що в екстремальних обставинах вплив природного добору насправді можна помітити всього за кілька років, пише IFLScience.

Яскравим прикладом екстремальної еволюції є слони в Мозамбіку, які протягом 1980-х років зіткнулися з браконьєрством. Цей тиск на місцеву популяцію виявився настільки сильним, що призвів до різкого зростання кількості самок африканських слонів, які народилися без бивнів.

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Дослідники зазначають, що екстремальна еволюція в Мозамбіку, по суті, була запущена громадянською війною, що розгорнулася між 1977 і 1992 роками. Протистояння було настільки жорстоким, що призвело до загибелі близько мільйона людей і спустошення біорізноманіття регіону. Дані вказують на те, що в національному парку Горонгоса, розташованому в самому серці країни, чисельність великих травоїдних тварин, зокрема слонів, бегемотів, буйволів, зебр і антилоп гну, скоротилася більш ніж на 90%.

Дослідники зазначають, що браконьєрство, знищення середовища проживання та зрив проєктів зі збереження внесли свою лепту у вимирання тварин і, ймовірно, стали головним чинником розвитку екстремальної еволюції. Браконьєри активно полювали на слонів для отримання слонової кістки — цінний ресурс, який можна було продати на чорному ринку.

Загалом зіткнення тривали 15 років і залишили незгладимий відбиток на популяції слонів Горонгоса. Дослідження 2021 року показало, що частота самок без бивнів зросла з 52 слонів у довоєнний період до 108 у повоєнний.

Щоб вижити, слони в Мозамбіку відмовилися від бивнів Фото: Shutterstock

Вчені використовували статистичний аналіз і змогли показати, що це зростання самок без бивнів є прямим результатом інтенсивного браконьєрства. Простими словами, у слонів без бивнів просто було більше шансів вижити, а тому вони передавали свої гени нащадкам.

Однак усе ще залишається незрозумілим, чому в популяції Горонгоса не було самців слонів без бивнів. Утім, учені вважають, що це могло бути пов'язано з одним із генів, що беруть участь у розвитку бивнів — AMELX — він також пов'язаний із Х-домінантною, летальною для самців ознакою. Тобто, дитинчата самці просто навряд чи зможуть пережити вагітність, на відміну від жіночих, у яких немає другої Х-хромосоми для протидії AMELX.

Таким чином, за словами вчених, втрата бивнів у слонів Горонгоси є захопливим прикладом того, як природний добір часом може завдати сильного і вельми швидкого удару. Утім, це також нагадування про те, що одні з найпотужніших еволюційних сил виникають через катастрофічні потрясіння.

Раніше Фокус писав про те, що найвідоміший малюнок теорії еволюції обманював нас: чому "Марш прогресу" далекий від реальності.