Проблему старіння буде усунуто в наступному десятилітті: допомогли слони й безсмертні медузи

Дослідники вважають, що перебувають на межі революційного відкриття — зовсім скоро їм вдасться уповільнити процес старіння людини.

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Століттями вчені в усьому світі намагаються розкрити секрет біологічного старіння людини, сподіваючись, що одного разу нам вдасться його сповільнити, а то й взагалі жити вічно. Тепер учені заявляють, що перебувають усього за крок до доленосного відкриття — секрет уповільнення старіння людини може бути розкрито вже в наступному десятилітті, пише Daily Mail.

З такою заявою виступили дослідники з Кембридзького університету. Вони вважають, що вже наступного року можуть з'явитися методи лікування, які дадуть змогу сповільнити цей ефект — водночас ключ до довголіття, ймовірно, лежить у здатності відновлювати пошкодження в ДНК.

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За словами команди, наразі вони працюють над відтворенням цих дивовижних здібностей, а потім планують передати їх людям. Передбачається, що це дасть змогу омолодити клітини людського тіла, а також повернути їх у молодший функціональний стан. Таким чином, як вважають учені, вдасться затримати появу всіх вікових змін.

У міру всього нашого життя, наш організм накопичує пошкодження ДНК. Це відбувається, коли ми піддаємося впливу ультрафіолету, забруднювальним речовинам в автомобільних і промислових вихлопах і навіть обвугленій їжі. Учені давно дійшли висновку, що саме відновлення ДНК запобігає накопиченню генних мутацій, які зрештою призводять до виникнення хвороб і смерті в старості.

За словами співавтора дослідження Дельфіни Лар'є, настав "дивовижний час для досліджень старіння": вони з колегами вважають, що вже в наступному десятилітті ми почнемо бачити появу засобів проти старіння людини.

Зазначимо, що основними об'єктами різновікових випробувань сьогодні є найбільші ссавці на Землі — кити та слони. Обидва вони володіють унікальними генами, пов'язаними зі стійкістю до раку та відновленням пошкоджень ДНК.

Автори дослідження вже виявили, що в людей також є ген p53, який відповідає за стійкість до раку, проте в нього набагато менше копій — лише 2 порівняно з 20 у слонів. Наприклад, у слонів рівень смертності від раку становить близько 4,8%, тоді як у людей — 11-25%.

Гренландські кити мають стійкість до виникнення раку Фото: Justine Hudson/Fisheries and Oceans Canada

У китів у 2,4 раза більше генів, які запобігають виникненню пухлини. Простими словами, якби у китів був такий самий ризик раку на клітину, як і у людей, помножений на квадрильйони клітин, вони б, ймовірно, ніколи не дожили б і до одного року. За словами команди, це має означати, що кити мають кращі механізми стійкості до раку, ніж у людей.

У результаті вчені дійшли висновку, що секрет довголіття криється зовсім не в генах, що запобігають виникненню раку, а в прямому відновленні пошкоджень ДНК у гренландських китів, які можуть жити понад 200 років.

Нове дослідження вчених з Кембридзького університету ще не пройшло рецензування, але вже було опубліковано як препринт. Команда зазначає, що замість знищення ракових клітин, як це робить р53, організм гренландського кита, ймовірно, виробляє білки, які відновлюють розриви в ланцюгах ДНК.

Таким чином учені дійшли висновку, що великі ссавці справді можуть бути ключем до лікування вікових захворювань, однак "безсмертні медузи" можуть загалом допомогти сповільнити процес старіння.

Попередні дослідження показали, що деякі медузи здатні активувати "суперсилу", щоб уникнути хижаків і знову перетворитися на крихітний поліп, прикріплений до морського дна. Коли загроза минула, медузи знову повертаються до процесу дорослішання, щоб повернути колишню форму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб уповільнити біологічне старіння: досить оселитися в потрібному місці.