Учені знайшли спосіб уповільнити біологічне старіння: достатньо оселитися в потрібному місці

Дослідження припускає, що будинки в певних районах здатні уповільнити людське старіння.

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Учені проводять десятки, а то й сотні досліджень, щоб нарешті знайти секрет вічної молодості, або хоча б спосіб уповільнити старіння. Схоже, цього разу їм справді вдалося виявити вельми простий спосіб уповільнити біологічне старіння людини, пише Express.

У новому дослідженні американські вчені виявили, що люди, які живуть біля парків та інших зелених насаджень протягом кількох десятків років, старіли повільніше, ніж ті, хто жив у більш забудованих районах. У середньому люди, які жили в оточенні природи, були молодшими на 2,5 року.

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Під час дослідження вчені виявили, що життя в оточенні зелених насаджень насправді здатне уповільнити біологічне старіння — про це свідчить аналіз ДНК майже 900 реципієнтів. Вчені зазначають, що під час дослідження вони використовували зразки ДНК реципієнтів, а також супутникові зображення території, де вони проживають.

За словами авторки дослідження, епідеміологині докторки Кієзу Кім з Північно-Західного університету штату Іллінойс, вони з колегами, по суті, стали першими, хто вивчив вплив тривалого, близько 20 років, впливу зелених насаджень на біологічне старіння людини. Дослідники вважають, що отримані ними результати надалі можуть допомогти міським архітекторам розробляти більш ефективні райони для проживання людей, які також покращували б їхнє здоров'я у довгостроковій перспективі.

Проте автори дослідження зазначають, що користь зелених насаджень для здоров'я людини та уповільнення біологічного старіння, ймовірно, також пов'язана з низкою інших чинників, таких як:

раса;

стать;

соціально-економічний статус.

За словами доктора Кім, коли мова заходить про збереження здоров'я, ми, як правило, згадуємо про правильне харчування, фізичні вправи та якісний сон. Однак результати нового дослідження також показують, що вибір району для проживання насправді також впливає на наше біологічне старіння.

Науковці зазначають, що у своєму дослідженні вони використали "епігенетичний вік" людини, який розраховується на основі метилування ДНК, тобто її хімічних змінах, здатних впливати й на вікові проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, що дослідження було зосереджене на чотирьох містах США, а саме% Бірмінгем (Алабама). Чикаго, Міннеаполіс і Окленд (Каліфорнія). Реципієнти були відібрані з іншого великомасштабного дослідження, яке вивчало розвиток раку коронарних артерій у молодих людей.

Таким чином вчені зазначають, що результати їхнього дослідження вкотре наголошують на важливості зелених насаджень у містах, причому, як виявилося, вони справляють позитивний ефект не лише на клімат та екологію, а й на наш біологічний вік.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили несподіваний фактор, який змушує нас старіти раніше.