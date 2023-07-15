Еліксир вічної молодості. Учені стверджують, що повернули старіння назад: що відомо

Вчені з Гарварду відкрили коктейлі хімічних речовин, здатних повернути старіння назад. Але інші вчені лають цю роботу за відсутність доказів у дослідженні.

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Учені з Гарвардської медичної школи вважають, що вони наблизилися до створення "омолоджувальних таблеток", які допоможуть знову зробити людей молодими. Автори дослідження повідомляють про те, що вони відкрили 6 хімічних коктейлів, які повертають назад процес старіння в клітинах шкіри людини і мишей. При цьому вони омолоджуються на кілька років, пише Daily Mail.

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Девід Сінклер з Гарвардської медичної школи, один з авторів нового дослідження, опублікованого в журналі Aging, вважає відкриття вчених справжнім проривом і важливим кроком на шляху до омолодження всього тіла людини. За словами вченого, випробування на людях можуть розпочатися протягом наступного року. Однак інші вчені заявили, що дослідження здебільшого має попередній характер.

Нове дослідження ґрунтується на наявних дослідженнях генів, які перешкоджають старінню клітин і можуть перетворювати їх на більш молоді. Вчені перевірили мільйони комбінацій молекул, які можуть повернути назад старіння і омолодити клітини людини. У результаті було виявлено 6 хімічних коктейлів, які відновлюють клітини, що старіють, до їхнього молодшого стану менш ніж за тиждень.

Учені з Гарварду відкрили коктейль хімічних речовин, здатних повернути старіння назад Фото: Daily Mail

За словами Сінклера, дію хімічних коктейлів перевірили на клітинах мишей і людей, і результати показали уповільнення старіння. Вчені вважають, що їхнє нове відкриття можна використовувати для створення засобів для омолодження організму. Також ці засоби можуть допомогти в лікуванні різних вікових хвороб, вважають учені.

Однак не всі біологи згодні з висновками нового дослідження. Вони кажуть, що вчені повинні були показати, що уповільнення старіння клітин призводить до зменшення вікових проблем зі здоров'ям у мишей. Біогеронтолог Метт Каберляйн вважає, що це дослідження поки що є попереднім.

"Ці хімічні коктейлі можуть мати корисні лікувальні властивості. Але прямих даних, що свідчать про це, у новому дослідженні немає", — каже Каберляйн.

Сам Сінклер останніми роками часто стає героєм різних публікацій у ЗМІ через своє прагнення до вічної молодості. Він стверджує, що омолодив себе на десять років. У 2020 році Сінклер опублікував дослідження, в якому детально розповідається, як він і його команда повернули старіючі клітини мишей до більш ранніх версій самих себе.

Фокус уже писав про те, що вченим вдалося зробити шкіру людини молодшою на 30 років. Дослідники омолодили клітини шкіри 53-річної жінки, зробивши їх такими ж, як у 23-річної.

Також Фокус писав про те, що вчений, який пробув понад 90 днів на дні океану, став молодшим на 10 років. Він стверджує, що цей експеримент дозволив йому збільшити тривалість свого життя на 20%.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.