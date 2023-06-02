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Технології та наука

Ключик до довголіття. Вчений, який пробув понад 90 днів на дні океану, омолодився на 10 років (фото)

джозеф Дітурі
Фото: Instagram | Джозеф Дітурі провів 93 дні на дні Атлантичного океану

Дослідник стверджує, що цей експеримент дозволили йому збільшити тривалість свого життя на 20%.

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55-річний відставний військово-морський офіцер Джозеф Дітурі провів на дні Атлантичного океану 93 дні у капсулі площею лише трохи більше ніж 9 квадратних метрів. Експеримент дослідника спрямовано на вивчення того, як середовище під тиском впливає організм людини, пише Daily Mail.

Зазначимо, що дослідник також планував побити світовий рекорд із проживання під водою — попередній становив 73 дні. Трохи більше ніж через 90 днів експерименту Дітурі з лікарями провели ряд тестів на його тілі, щоб зрозуміти, як воно змінилося за останні три місяці. Зокрема аналізи включали вимірювання теломерів — сполук на кінцях хромосом, які коротшають з віком.

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Результати аналізів показали, що теломери Дітурі збільшилися на 20%, і тепер у нього в 10 разів більше стовбурових клітин, ніж у березні, коли він уперше переїхав до своєї підводної капсули. Дослідник стверджує, що його глибокий сон на 60-66% довше, ніж раніше, а його запальні маркери скоротилися на 50%, рівень холестерину знизився на 72%.

Вчені відзначають, що ці зміни відбулися під тиском, який схожий на процес у гіпербаричних камерах, що покращують мозковий кровотік, метаболізм та мікроструктуру мозку. В результаті все це призводить до покращення когнітивних та фізичних функцій організму, а також покращує сон та ходу.

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Крихітна капсула включає робочу зону, ванну кухню і дві спальні.
Фото: Instagram

Зазначимо, що понад два роки тому дослідники з Тель-Авівського університету вивчали гіпербаричну оксигенацію (ГБО) та її вплив на здоров'я людей похилого віку. Результати дослідження показали, що ГБО здатна зупинити старіння клітин крові й навіть звернути процес старіння назад.

У своєму експерименті Дітурі використовував герметичне середовище для вивчення того, як людське тіло реагує на тривалий вплив екстремального тиску в невеликому просторі протягом 100 днів.

Зазначимо, що Дітурі розпочав свій експеримент 1 березня 2023 року не лише з метою побити світовий рекорд, а й дізнатися, як тиск може принести користь людині. Під час життя під водою він продовжує тренуватися по годині 4-5 разів на тиждень, проте має доступ лише до еспандерів. Дітурі зазначає, що навіть цього достатньо, щоб він зміг підтримувати м'язову масу, до того ж його метаболізм збільшився, а тому тіло стало стрункішим.

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У капсулі під водою також є крихітний басейн
Фото: Instagram

Попри мініатюрні розміри капсули, в ній є робоча зона, кухня, ванна кімната, дві спальні, вікно з видом на океан і навіть крихітний басейн, який також діє як вхід і вихід.

Дослідник зазначає, що цей експеримент також відіграє важливу роль для астронавтики, і надалі може допомогти у підготовці фахівців до здійснення епічної подорожі на Марс. Крім того, за словами Дітурі, це дослідження може пролити світло на те, як запобігти втраті м'язової маси в космосі, від якої страждають астронавти на Міжнародній космічній станції.

Раніше Фокус писав про те, що під час рекордного експерименту вчений проживе під водою 100 днів.