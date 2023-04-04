Під тиском океану. Під час рекордного експерименту вчений проживе під водою 100 днів (відео)

Цей експеримент істотно відрізнятиметься від життя на підводному човні й спрямований на вивчення того, як життя під поверхнею океану позначиться на здоров'ї людини.

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Ймовірно, це може здатися якимось нічним кошмаром — ви в невеликому ящику, глибоко під водою і вибратися в найближчі 100 днів неможливо. Проте реальність така, що американський професор Джо Дітурі, який також є колишнім водолазом ВМС США та експертом у галузі біомедичної інженерії, з 1 березня проведе 100 днів у приміщенні площею 55 квадратних метрів на глибині 9 метрів під поверхнею Флорида-Кіс, пише Science Alert.

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Зазначимо, що якщо вченому вдасться зробити задумане, він поб'є рекорд найбільшого часу, проведеного серед існування під поверхнею океану. Дослідники зазначають, що цей досвід має дуже мало спільного із життям на підводному човні. По-перше, підводні човни герметизуються при зануренні та підтримують тиск на рівні поверхні моря. Тобто немає істотної різниці у тиску, коли човен знаходиться на поверхні або на глибині в сотню метрів. По-друге, в "підводному будинку" Дітурі немає люків та повітряних шлюзів між океаном та сухим житловим простором, як на підводному човні. По суті, це схоже на те, як склянку з водою перевертають догори дном і опускають у ванну повну води — у верхній частині існуватиме повітряна кишеня, а внизу буде вода.

Дослідники зазначають, що повітря всередині "підводного будинку" Дітурі буде стиснуте вагою океану, а отже, збільшиться і тиск повітря навколо самого вченого. На глибині 9 метрів тиск усередині цього середовища буде приблизно вдвічі більше того, до якого вчений звик на суші.

Сам Дітурі зазначає, що за допомогою цього експерименту хоче перевірити, який вплив має на організм людини тривалий вплив гіпербаричного тиску. Відомо, що гіпербаричний тиск становить реальну загрозу для організму людини:

на глибині 10-30 метрів може викликати легку ейфорію і позитивний настрій;

на глибині 30 і більше метрів може призвести до сп'яніння.

Зазначимо, що вчені досі не розуміють чому це відбувається, але припускають, що це може бути пов'язане з тим, як нейротрансмітери передають сигнали між нейронами у нашому мозку. На щастя, занурення Дітурі не несе для нього смертельної загрози, адже його підводний будинок знаходиться на глибині до 10 метрів.

За совами старшого викладача фізіології Вестмінстерського університету Бредлі Елліота, не заперечується, що під час свого підводного життя вчений зіткнеться із низкою інших проблем.

По-перше, він піддаватиметься впливу сонячного світла вдвічі менше, ніж на суші. Це може призвести до проблем із циркадними ритмами та порушенням сну.

По-друге, вчений зіткнеться з нестачею вітаміну D. Наша шкіра повинна піддаватися впливу ультрафіолетового випромінювання, щоб цей вітамін вироблявся, а його нестача може обернутися проблемами із щільністю кісток, порушеннями функцій м'язів та імунітету. Дітурі доведеться заповнювати нестачу вітаміну D за допомогою продуктів та ультрафіолетових ламп, проте цього все ще може виявитися недостатньо.

По-третє, імунна система вченого може дати збій внаслідок нестачі вітаміну D і тоді він може зіткнутися з різними вірусами, які, як правило, вона контролює.

По-четверте, єдиними активностями на найближчі 100 днів будуть прогулянки по крихітному "підводному будинку" та плавання, а тому вчений може зіткнутися із втратою кісткової та м'язової маси. Втім, дослідники вважають, що з цією проблемою можуть допомогти присідання та випади.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як у майбутньому люди житимуть під товщею води в океані.