Життя в Атлантиді. Вчені розповіли, як у майбутньому люди житимуть під товщею води в океані

Дослідники вважають, що підводні міста цілком реальні, а надалі можуть навіть стати нормою.

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Десятиліттями вчені шукають способи врятувати планету від перенаселення — освоїти простори космосу і знайти придатну для життя планету нам все ще не вдалося, а тому дослідники розглядають океан як новий "будинок" для людей, пише Science Focus.

Якщо життя в "затопленій Атлантиді" здається вам чимось нереальним, не поспішайте так думати — футуролог Філіп Полі, який спеціалізується на просуванні потенціалу підводних міст, вважає, що це цілком реально і може стати рішенням перенаселення Землі.

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За словами Полі, перші спроби збудувати якесь житло під водою робив навіть Жак Кусто — у 1970-х роках він спорудив кілька невеликих підводних обителей. Однак, що заважає людству в майбутньому спорудити ціле місто? Давайте розберемося, з яким підводним камінням нам доведеться зіткнутися, щоб освоїти океан.

Філіп Полі має власний проєкт підводного міста, який уже зацікавив кінопродюсерів і NASA. Це підводне місто складається з однієї центральної біосфери, оточеної вісьмома меншими біосферами. За словами футуролога, дизайн купола здається цілком очевидним — по-перше, вода зможе досить легко переміщатися навколо нього, по-друге, така площа дозволить витримати найбільший тиск.

[ + – ] Люди зможуть жити у підводних містах Фото: Adam Gale

Полі вважає, що одним з основних пунктів є вибір місця будівництва. Це важливо з низки причин. Наприклад, комплекс, розташований недалеко від суші, відкриває доступ до запасів, а в разі потреби його можна просто залишити.

Водночас будівництво підводного міста на великій глибині має низку своїх особливостей. По-перше, знадобляться більш міцні та дорогі матеріали. По-друге, будівництво на великій глибині дозволить використовувати сильний тиск води для вироблення електроенергії. Наприклад, можна використовувати рух поверхні хвиль, сонячну енергію чи вітряні турбіни.

Також, за словами Полі, необхідно вирішити питання з харчуванням. Наприклад, ви можете розводити в підводному місті худобу, курчат чи рибу; вирощувати м'ясо; стати веганом чи організувати доставку провізії з материкової частини. Також необхідно вирішити проблему з киснем, проте футуролог вважає, що це найменша проблема — кисень можна отримати з навколишньої води або видобувати з поверхні.

Однак найбільш глобальною проблемою є той факт, що тривале перебування під водою є психологічно складним для людини. По-перше, нам життєво важливе сонячне світло та вітамін D, по-друге, болісно відчувати себе повністю відрізаними від світу. За словами Полі, це одна з причин, чому підводні міста краще будувати близько до поверхні.

Полі вважає, що освоєння океану є простішим завданням, ніж освоєння космосу: це вигідніше економічно й екологічно, і може вирішити проблему перенаселення Землі.

Раніше Фокус писав про Атлантиду з огірками та помідорами — дайвери вирощують овочі в теплицях на дні океану.