Под давлением океана. В ходе рекордного эксперимента ученый проживет под водой 100 дней (видео)

Данный эксперимент будет существенно отличаться от жизни на подводной лодке и направлен на изучение того, как жизнь под поверхностью океана отразится на здоровье человека.

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Вероятно, это может показаться каким-то ночным кошмаром — вы в небольшом ящике, глубоко под водой и выбраться в ближайшие 100 дней не представляется возможным. Однако реальность такова, что американский профессор Джо Дитури, который также является бывшим водолазом ВМС США и экспертом в области биомедицинской инженерии, с 1 марта проведет 100 дней в помещении площадью 55 квадратных метров на глубине 9 метров под поверхностью Флорида-Кис, пишет Science Alert.

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Отметим, что если ученому удастся совершить задуманное, он побьет рекорд по наибольшему времени, проведенному в среде обитания под поверхностью океана. Исследователи отмечают, что данный опыт имеет крайне мало общего с жизнью на подводной лодке. Во-первых, подводные лодки герметизируются при погружении и поддерживаются при давлении на уровне моря. То есть нет существенной разницы в давлении когда лодка находится на поверхности или на глубине в сотню метров. Во-вторых, в "подводном доме" Дитури нет люков и воздушных шлюзов между океаном и сухим жилым пространством, как на подводной лодке. По сути, это похоже на то, когда стакан с водой переворачивают вверх дном и опускают в ванную полную воды — в верхней части будет существовать воздушный карман, а внизу будет находиться вода.

Исследователи отмечают, что воздух внутри "подводного дома" Дитури будет сжат весом океана, а значит увеличится и давление воздуха вокруг самого ученого. На глубине 9 метров давление внутри этой среды обитания примерно будет вдвое больше, чем то, к которому ученый привык на суше.

Сам Дитури отмечает, что посредством этого эксперимента хочет проверить, какое влияние оказывает на организм человека длительное воздействие гипербарического давления. Известно, что гипербарическое давление представляет реальную угрозу для организма человека:

на глубине 10-30 метров может вызвать легкую эйфорию и позитивное настроение;

на глубине 30 метров и более может привести к опьянению.

Отметим, что ученые все еще не до конца понимают почему это происходит, но предполагают, что это может быть связано с тем, как нейротрансмиттеры передают сигналы между нейронами в нашем мозгу. К счастью, погружение Дитури не несет для него смертельной угрозы, ведь его подводный дом располагается на глубине до 10 метров под толщей воды.

По совам старшего преподавателя физиологии Вестминстерского университета Брэдли Эллиота, не исключено, что во время своей подводной жизни ученый столкнется с рядом других проблем.

Во-первых, он будет подвергаться воздействию солнечного света в два раза меньше, чем на суше. Это может привести к проблемам с циркадными ритмами и нарушениям сна.

Во-вторых, ученый столкнется с недостатком витамина D. Наша кожа должна подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения, чтобы этот витамин вырабатывался, а недостаток этого витамина может обернуться проблемами с плотностью костей, нарушениями функций мышц и иммунитета. Дитури придется восполнять недостаток витамина D за счет продуктов и ультрафиолетовы ламп, однако этого все еще может оказаться недостаточно.

В-третьих, иммунная система ученого может дать сбой в результате нехватки витамина D и тогда он может столкнуться с различными вирусами, которые, как правило, она держит под контролем.

В-четвертых, единственными активностями на ближайшие 100 дней будут прогулки по крохотному "подводному дому" и плавание, а потому ученый может столкнуться с потерей костной и мышечной массы. Впрочем, исследователи полагают, что с данной проблемой могут помочь приседания и выпады.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как в будущем люди будут жить под толщей воды в океане.