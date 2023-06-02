Ключик к долголетию. Ученый, пробывший более 90 дней на дне океана, омолодился на 10 лет (фото)

Исследователь утверждает, что этот эксперимент позволили ему увеличить продолжительность своей жизни на 20%.

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55-летний отставной военно-морской офицер Джозеф Дитури провел на дне Атлантического океана 93 дня в капсуле площадью всего чуть более 9 квадратных метров. Эксперимент исследователя направлен на изучение того, как среда под давлением влияет на организм человека, пишет Daily Mail.

Отметим, что исследователь также планировал побить мировой рекорд по проживанию под водой — предыдущий составил 73 дня. Спустя чуть более 90 дней эксперимента Дитури с врачами провели ряд тестов на его теле, чтобы понять, как оно изменилось за последние три месяца. В том числе анализы включали измерение теломеров — соединений на концах хромосом, которые укорачиваются с возрастом.

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Результаты анализов показали, что теломеры Дитури увеличились на 20%, и у него в 10 раз больше стволовых клеток, чем в марте, когда он впервые переехал в свою подводную капсулу. Исследователь утверждает, что ежедневно его глубокий сон на 60-66% дольше, чем прежде, а его воспалительные маркеры сократились на 50%, уровень холестерина снизился на 72%.

Ученые отмечают, что эти изменения произошли под давлением, которое похоже на процесс в гипербарических камерах, улучшающих мозговой кровоток, метаболизм и микроструктуру мозга. В результате все это приводит к улучшению когнитивных и физических функций организма, а также улучшает сон и походку.

Крохотная капсула включает рабочую зону, кухню ванную и две спальни Фото: Instagram

Отметим, что чуть более двух лет назад исследователи из Тель-Авивского университета изучали гипербарическую оксигенацию (ГБО) и ее воздействие на здоровье пожилых людей. Результаты исследования показали, что ГБО способна остановить старение клеток крови, и даже обратить процесс старения вспять.

В своем эксперименте Дитури использовал герметичную среду для изучения того, как человеческое тело реагирует на длительное воздействие экстремального давления в небольшом пространстве в течение 100 дней.

Отметим, что Дитури начал свой эксперимент 1 марта 2023 года не только с целью побить мировой рекорд, но и узнать, как давление может принести пользу человеку. Во время жизни под водой он продолжает тренироваться по часу 4-5 раз в неделю, однако у него есть доступ лишь к эспандерам. Дитури отмечает, что даже этого достаточно, чтобы он смог поддерживать мышечную массу, при этом его метаболизм увеличился, а потому тело стало стройнее.

В капсуле под водой также есть крохотній бассейн Фото: Instagram

Несмотря на весьма миниатюрные размеры капсулы, в ней есть рабочая зона, кухня, ванная, две спальни, окно с видом на океан и даже крохотный бассейн, который также действует как вход и выход.

Исследователь отмечает, что данный эксперимент также играет важную роль для астронавтики, и в дальнейшем может помочь в подготовке специалистов к совершению эпического путешествия на Марс. Кроме того, по словам Дитури, данное исследование может пролить свет на то, как предотвратить потерю мышечной массы в космосе, от которой страдают астронавты на Междунарожной космической станции.

Ранее Фокус писал о том, что в ходе рекордного эксперимента ученый проживет под водой 100 дней.